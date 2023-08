"Azi, începând cu orele 13:00, în urma protestelor declanşate de angajaţii din finanţe la nivel naţional, au avut loc discuţii cu ministrul finanţelor, domnul Marcel Boloş, şi reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din Ministerul Finanţelor şi ANAF. Ministerul Finanţelor se obligă că nu vor exista disponibilizări la nivelul aparatului propriu şi unităţilor subordonate, cu precizarea că nu există o formă oficială pusă în transparenţă decizională, cele apărute în spaţiul public nefiind asumate", se arată într-o postare a Sindicatului pe pagina sa de Facebook.

Totodată, potrivit sursei citate, până la 21 august, Ministerul Finanţelor va elabora proiectul de act normativ prin care se vor egaliza salariile la nivelul maxim în plată în cadrul sistemului fiscal, luând în calcul hotărârile judecătoreşti.



"Ministerul Finanţelor va susţine în cadrul Guvernului introducerea familiei ocupaţionale finanţe în viitoarea lege a salarizării. De asemenea, se va constitui un comitet de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi sindicatelor cu scopul de a elabora statutul angajatului din finanţe", precizează sursa citată.



Peste 15.000 de angajaţi din structurile Ministerului de Finanţe din toată ţara au declanşat joi proteste spontane, nemulţumiţi de măsurile propuse de Executiv pentru reducerea cheltuielilor bugetare, în condiţiile în care acestea ar putea afecta peste 22.000 de persoane din sistem.

Ministrul Finanţelor a mers vineri la două trezorerii din Bucureşti.



"La prima oră am fost acolo, am reuşit să ajung azi la două trezorerii din Bucureşti. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reuşit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor şi să văd cum lucrează, să înţeleg provocările cu care se confruntă şi să împărtăşim câteva zâmbete pe parcurs. Două aspecte au fost de mare interes şi am vrut să fie clare: toţi îşi primesc salariile şi nu vor fi probleme cu plăţile; niciun angajat nu va fi în situaţia să dea examen pentru a-şi păstra postul. Un lucru cu care le-am spus însă că nu sunt de acord şi pe care îl voi susţine în continuare este ca angajaţii cu venituri foarte mari să primească şi diferite beneficii suplimentare, la care omul de rând nu ajunge nici să spere. Ei, fiind inima financiară a ţării, ştiu mai bine decât orice altă instituţie cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli şi încadrarea în deficitul bugetar asumat", a scris Marcel Boloş pe pagina sa de Facebook.