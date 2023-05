Sindicaliştii din Educația au anunțat, joi, după o nouă rundă de negocieri că decizia privind încheierea grevei va fi luată doar când Guvernul va veni cu o hotărâre foarte clară, cu "un răspuns clar la solicitările noastre".

După apelul lansat de premierul Nicolae CIucă, de a avea răbdare încă o lună și jumătate, până la 15 iulie, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", alături de ceilalți lideri sindicali au transmis un un mesaj acid către Guvern și șeful Executivului.

„I-am rugat și fac apel la dascălii noștri să înțeleagă și să nu ne împingă să facem aceleași greșeli care s-au făcut în acești 30 de ani. Ne-am asumat prin PNRR să venim cu o nouă lege a salarizării. Am făcut în așa fel încât să devansăm toate procedurile pentru elaborarea legii și, în perioada imediat următoare, pe baza studiilor de la nivelul Ministerului Muncii, al Educației, împreună cu Banca Mondială - care desfășoară acest proiect, să avem până la data de 15 iulie proiectul finalizat, iar de iar la 15 iulie, personalul din Educație va intra în discuții cu Ministerul Muncii, fiind primacategorie care va avea clarificat acest aspect.

Ca atare, în acest moment, îi rog încă o dată, cât se poate de sincer și de onest. Cred că am demonstrat în această perioadă că ceea ce am promis am făcut. Nu pot să le promit acum si nu le voi promite niciodata ceva ce nu se poate realiza. Și nu voi face niciodată ceva ce consider că este greșit. Daca nu am invățat din greselile pe care le-am facut in acești ani de zile, atunci înseamnă că suntem in continuare pe un parcurs care ne va duce din nou din greșeală în greșeală, fără să putem să finalizăm și noi ceva cum se cuvine”, a transmis premierul Nicolae Ciucă, joi, de la Cluj-Napoca.

Marius Nistor: „Cred că ar trebui să coboare puţin cu picioarele pe pământ”



"Dacă cineva îşi poate permite să afirme că a oferit tot ceea ce era de a oferit sistemului de învăţământ, cred că ar trebui să coboare puţin cu picioarele pe pământ, să mai arunce o privire către unităţile şcolare, către cei care lucrează în unităţile şcolare, poate să discute direct cu ei şi va vedea cât de departe este de realitate. Vreau să se înţeleagă foarte clar că în momentul de faţă protestul declanşat de colegii noştri depăşeşte deja cu mult sfera revendicărilor de natură salarială şi că vorbim de demnitate, vorbim de statut social. Este treaba Guvernului în momentul de faţă să vină cu un răspuns la ceea ce le-am prezentat noi astăzi", a declarat Marius Nistor, citat de agerpres.ro.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" a adăugat că „este treaba Guvernului sub ce formă îmbracă această creştere a veniturilor, dar în niciun caz nu trebuie să vină cu vouchere sau alte formulări de tipul acesta”.

Sindicaliştii au respins categoric și oferta voucherelor pentru profesori. anunțând că numărul cadrelor didactice care s-au alăturat grevei în ultimele ore a crescut deja la aproape 200 de mii.

Sindicaliştii au anunțat că greva va continua, iar marţi, 30 mai, va fi organizat şi un marş de protest, din Piaţa Victoriei până la Palatul Cotroceni, "la domnul profesor Iohannis".

„Dacă vrem să înceteze această acţiune de protest fără precedent este interesul lor să facă calculele cât mai rapid”, a mai declarat Marius Nistor.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater", Anton Hadăr, a ţinut să precizeze că guvernanţii pot face calculele foarte repede vizavi de propunerea venită din partea federaţiilor sindicale, iar vineri pot să recheme liderii şi să se ajungă la o înţelegere.

"E o aritmetică foarte simplă, se poate face într-o jumătate de oră. Tot calculul este elementar. Înmulţirea cu 1,25 la ceea ce avem astăzi nu este grea, trebuie însă să facă asta cât mai repede. Noi sperăm ca mâine să ne recheme şi să ajungem la o înţelegere, pentru că propunerile sunt de bun simţ, atât pentru prima parte a problematicii, adică la măsurile pe care le cerem pe termen scurt, până la sfârşitul anului, pe şapte luni, cât şi pentru a fi siguri că în legea viitoare vom avea o poziţie net superioară. Nu ştiu cine i-a pus să scoată din Legea educaţiei, din proiectul Legii educaţiei, acel articol, că astăzi am fi fost mult mai încrezători în viitorul nostru salarial", a precizat Anton Hadăr.

Întrebat de jurnaliști cum vede amânarea rotativei guvernamentale din cauza grevei din Educaţie, Marius Nistor a replicat: "Credeţi-ne că nu ne interesează ce anume se întâmplă cu rotativa guvernamentală. Pe noi ne interesează ca Executivul să ia decizii importante care să conducă la oprirea acestui conflict de muncă de proporţii. Dacă ne interesează cei peste 3 milioane de elevi, milioane de părinţi şi sutele de mii de angajaţi din sistem, rotativa trebuie să treacă în plan secund şi în prim plan trebuie să fie rezolvarea acestei probleme".