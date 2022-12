De regula, nu se stie ca exista un ficat bolnav, pentru ca in prima instanta acesta nu cauzeaza durere. Abia in momentul in care exista o boala grava, in stadiu avansat se poate resimti durerea de ficat. Mai exact, aceasta durere de ficat bolnav apare cand organul este comprimat, din cauza presiunii exercitate asupra lui.

Alte simptome pot fi:

Durerile abdominale

Durerea apare prin compresia ficatului de către celelalte organe aflate lângă el. Dacă ai dureri de ficat este semn că situația este deja una gravă. O atenție mărită trebuie să ai dacă durerile apar în zona superioară a abdomenului.



Abdomenul umflat

Senzatia de inflamatie cu blaonare si durere din partea superioara a abdomenului reprezinta cel mai adesea un semn ca acolo exista un ficat cu probleme. Daca aceasta durere apare frecvent, este necesar consultul medicului.

