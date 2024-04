George Simion a făcut referire la un eveniment legat de anunțul candidaturii sale la prezidențiale, lucru pe care Cozmin Gușă i l-a cerut ca o condiție pentru a accepta, la rândul său, candidatura la primăria București.

În mod surprinzător pentru liderul AUR, în momentul în care părea că și-ar fi anunțat candidatura la prezidențiale, adunarea de câteva mii de oameni de la Târgoviște, membri ai partidului AUR, a devenit extrem de entuziastă și a izbucnit în urale.

„Prietenii mei, oameni suveranişti, oameni în care am încredere, îmi dau sfaturi cât pot ei de bune şi mi-au dat un sfat în ultima săptămână, dar sfatul ăsta o să ducă la schimbarea conducerii partidului şi la schimbarea preşedintelui AUR. Vor să îmi anunţ candidatura la alegerile prezidenţiale. Eu vă mulţumesc, am 37 de ani, o să vină vremea şi pentru anunţarea candidatului AUR la prezidenţiale după marea bătălie pe care o purtăm alături de domnitorii noştri şi de toţi eroii neamului românesc pe 9 iunie. Asta este decizia mea, la fel cum am decis să avem oameni buni care să fie apărători ai României în Parlamentul European pentru că au venit mulţi să-mi spună: ‘George, hai să te treci tu primul pe listă să câştigăm alegerile’. Nu putem fi falşi, nu putem fi mincinoşi, trebuie să fim corecţi”, a declarat George Simion.

Uralele s-au curmat brusc în momentul în care s-a înțeles că de fapt George Simion refuză să-și anunțe această candidatură. Vă reamintim că, în urmă cu 4 zile, Cozmin Gușă a spus că acceptă propunerea lui George Simion de a candida la primăria București, cu condiția ca liderul AUR să-și anunțe de pe acum candidatura la prezidențialele din toamnă.