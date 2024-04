Simion a precizat că sunt mai mulţi decât cred ceilalţi şi chiar mai mulţi decât sperau cei din conducerea partidului. AUR a organizat, duminică, la Târgovişte, un eveniment de prezentare a candidaţilor la alegerile europarlamentare. Cu acest prilej au urcat pe scenă şi candidaţii partidului la preşedinţia consiliilor judeţene şi la primăriile municipii reşedinţă de judeţ.

Pe transmisia live de pe pagina de Facebook a liderului AUR a rulat şi un sondaj cu întrebarea „Ce domnitor credeţi că ar putea face ordine în ţară în aceste vremuri?”, opţiunile de răspuns fiind Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare. La finalul evenimentului răspunsul ales de internauţi a fost Mihai Viteazul. La această lansare a avut loc şi o scenetă despre domnitorul Vlad Ţepeş.

Preşedintele AUR, Georghe Simion, şi-a făcut apariţia pe acordurile melodiei „Fie să renască” a trupei Phoenix, care este şi imnul partidului

„Bine v-am găsit, oameni de AUR! Sunteţi mulţi, foarte, foarte mulţi! Foarte mulţi candidaţi. Sperau ei că ne iau prin surprindere că nu suntem pregătiţi. Poporul român se ridică prin fiecare din voi. Decebal şi Mihai Viteazul trăiesc prin fiecare din voi. Şi astăzi sunt bucuros să vă anunţ că peste 600 de mii de români au semnat listele AUR pentru candidaţii la alegerile europarlamentare. Suntem mult mai mulţi decât cred ei, decât speram chiar noi. Proiectul acesta prinde contur în fiecare zi. V-am chemat în faţa acestor ziduri pentru a arăta celor necredincioşi dovezile care stau încă mărturie că am fost apărătorii Europei şi suntem şi astăzi apărători ai patriei române şi ai civilizaţiei creştine europene”, a afirmat George Simion.



“Prietenii mei, oameni suveranişti, oameni în care am încredere, îmi dau sfaturi cât pot ei de bune şi mi-au dat un sfat în ultima săptămână, dar sfatul ăsta o să ducă la schimbarea conducerii partidului şi la schimbarea preşedintelui AUR. Vor să îmi anunţ candidatura la alegerile prezidenţiale. Eu vă mulţumesc, am 37 de ani, o să vină vremea şi pentru anunţarea candidatului AUR la prezidenţiale după marea bătălie pe care o purtăm alături de domnitorii noştri şi de toţi eroii neamului românesc pe 9 iunie. Asta este decizia mea, la fel cum am decis să avem oameni buni care să fie apărători ai României în Parlamentul European pentru că au venit mulţi să-mi spună, George, hai să te treci tu primul pe listă să câştigăm alegerile. Nu putem fi falşi, nu putem fi mincinoşi, trebuie să fim corecţi”.

El l-a ironizat pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, care a fost prezent, sâmbătă, la o reuniune a socialiştilor europeni

“Aţi văzut, au venit socialiştii europeni foarte frumos, că au venit la acest sfârşit de săptămână la noi, în Bucureşti, suntem un popor ospitalier. Au venit, cum a venit şi Ursula von der Leyen şi Manfred Weber şi Karl Neihammer să-i înveţe pe români cum să voteze. Aţi văzut că a vorbit Ciolacu cu ei în singura limbă străină pe care o cunoaşte el: «Socares Prala. The extremist, the extremist is here, the extremist».