Condimentele orientale sunt diverse și îmbină o gamă variată de arome și culori. De-a lungul timpului, oamenii au aflat care este adevărata valoare a acestor mirodenii aromatice nu doar în practica gastronomică, ci şi în diverse afecţiuni.

Susanul combate anemia

Delicioase, aromate și crocante, semințele de susan sunt pline de nutrienți, minerale, antioxidanți și vitamine. Acestea sunt galbene și ascuțite, cu gust specific, asemănător celui de alune. În bucătărie se poate utiliza și praful de susan, obținut prin macinarea semințelor. Seminţele de susan sunt o sursă excelentă de calciu.

Conţin proteine cu 50% mai mult decât se află în carne. Pentru combaterea anemiei, consumă de două ori pe zi o salată pe care o prepari dintr-un măr, o roşie şi trei linguriţe seminţe de susan. sunt folosite și în diverse produse de patiserie.

Nucșoara, bună în stările gripale

Este un condiment rafinat, care se pretează foarte bine atât în preparate sărate, cât si în cele dulci. Nucșoara are o aromă fină și un gust dulce-iute. Românii aromatizează cu ea diverse deserturi. Nucșoara este mai mult decât un condiment oriental. Aceasta are proprietatea de a crește temperatura corpului, astfel că este ideală în stările gripale, este un eficient stimulent nervos și are efecte analgezice.

Cuișoarele întăresc sistemul imunitar

Cuișoarele sunt caracterizate de un parfum intens, aromă caldă și gust picant. Cel mai adesea sunt folosite întregi, dar și sub formă de pudră. În bucătărie, se folosesc la prepararea prăjiturilor cu fructe, la aromarea vinului fiert și ceaiului. Consumate cu regularitate, întăresc sistemul imunitar, ajută digestia, combat durerile de stomac şi previn balonarea.

Scorțișoara scade glicemia

Scorțișoara are foarte multe întrebuințări în funcție de specificul culinar în care se folosește. Gustul ei este definit ca fiind dulceag și cald, ușor amărui. În România scorțișoara se pune în tarte, plăcinte, prăjituri, salate, sufleuri cu mere. Măcinată, se adaugă în aluaturile pentru pesmeciori și plăcinte.

Pe lângă faptul că răspândește un parfum irezistibil și conferă preparatelor o savoare aparte, scorțișoara are și o mulțime de beneficii pentru sănătate. Ajută la scăderea glucozei, colesterolului LDL, chiar și în cazul pacienților cu diabet zaharat de tip 2.

Șofranul, benefic pentru inimă

Este considerat unul dintre cele mai delicate și scumpe condimente. Oamenii îl apreciază pentru gustul și calitatea de a da culoare preparatelor. Șofranul se utilizează la condimentarea supelor de pește și a felurilor pe bază de orez.