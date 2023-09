La vârsta de 92 de ani, Rupert Murdoch, magnatul media mondial din SUA, renunțăla conducerea imperiului media global pe care a început să-l extindă încă de la vârsta de 21 de ani, scrie The Guardian.

Într-o notă adresată personalului, publicată pentru prima dată în Wall Street Journal, controlat de Murdoch, magnatul media a scris: „Întreaga mea viață profesională, am fost angajat zilnic cu știri și idei și asta nu se va schimba. Dar este momentul potrivit pentru mine să preiau roluri diferite.”

Compania News Corp a lui Murdoch, cotată la bursă, cu sediul în New York, deține sute de posturi de știri locale, naționale și internaționale. În SUA, compania deține Wall Street Journal și tabloidul de tendință conservatoare New York Post. De asemenea, mai deține și editura HarperCollins. În Marea Britanie, imperiul media al lui Murdoch deține cotidienele The Sun și The Times și a deținut săptămânalul de scandal News of the World, celebru pentru distrugerea sindicatelor în anii 1980 și pentru influența asupra premierului conservator Margaret Thatcher.

În Australia, News Corp deține The Daily Telegraph, Herald Sun și The Australian.

În domeniul televiziunii, News Corp deține, de asemenea, canalul de dreapta al SUA Fox News, prin Fox Corporation și, în Australia Sky News Australia. Murdoch a fost proprietarul Sky News din Marea Britanie până în 2018.

Forbes estimează valoarea netă a lui Rupert Murdoch la 21,7 miliarde de dolari.

Despre schimbarea la vârful Fox și News Corp se vorbea deja în lumea afacerilor și printre susținătorii săi politici. Așadar, cine va prelua frâiele acestor companii?

Noul lider de la Fox și News Corp va fi fiul lui Murdoch, Lachlan. Considerat moștenitorul imperiului de ceva vreme, Lachlan Murdoch, a fost deja co-președinte al companiilor, împreună cu tatăl său. În timp ce Rupert Murdoch se relaxează alături de cei dragi, Lachlan preia responsabilitatea de a duce compania spre viitor. Fox și News Corp sunt companii media extrem de importante la nivel global. Acestea dețin, printre altele, Fox News, The Wall Street Journal, The Times, Harper Collins și rețeaua de televiziune Sky.

Lachlan Murdoch are responsabilitatea de a continua să dezvolte afacerile și de a asigura că imperiul media rămâne lider pe piața de profil.

