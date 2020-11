SFÂNTUL ANDREI. Tradiții și obiceiuri de Sfântul Andrei. Ce este INTERZIS să faci pe 30 noiembrie 

SFANTUL ANDREI 2020 // Exista foarte multe obiceiuri si superstitii legate de Sfantul Andrei. Marea majoritate au de-a face cu revolta, cu maritisul si cu protectia oamenilor impotriva spiritelor rele care, se crede, in seara de 30 noiembrie bantuie alaturi de cei vii.

SFANTUL ANDREI 2020 // TRADITII SI OBICEIURI de Sfantul Andrei

Iata si cateva obiceiuri care se practica in noaptea de Sfantul Andrei:

Pentru a reusi sa alunge spiritele rele, romanii folosesc usturoiul pretutindeni, fie la grajdurile alimalelor, fie la cruciulitele facute pe mainile copiilor.

Aceasta este o asa-zisa noapte magica in care, pentru a se tine in cumpana raul, se recurge la diferite gesturi care au menirea de a proteja oamenii. Unul dintre acestea este faptul ca se ung cu usturoi pragul casei, usile, geamurile si toate locurile pe unde spiritele rele ar putea intra in casa. Pana si la grajduri se punea usturoi, astfel incat vrajitoarele sau raul sa nu intre in animale.

De asemenea, oamenii cred ca in ajun apar si strigoii, fiinte cu suflete pedepsite deoarece au dus o viata nepotrivita sau luata prin violenta, care bantuie strazile.

SFANTUL ANDREI 2020 // Fetele care doresc sa se marite obisnuiesc sa ascunda sub perna un fir de busuioc pentru a-si visa iubitul.

In miezul noptii fetele obisnuiesc sa intoarca un ulcior de lut cu gura in jos si pun pe fundul vasului 3 carbuni incinsi. Mai apoi rostesc o incantatie pentru a cuceri inima iubitului cu care ajung sa se marite.

Iar fetele care doresc sa isi vada ursitul obisnuiesc sa stea goale intre doua oglinzi la miezul noptii, tinand in maini doua lumanari aprinse. In oglinda din spate se vad de obicei scene din viitorul acestora, dar si chipul celui sortit.

O alta modalitate de a afla cum arata iubitul este urmatoarea: fata tine in mana doua lumanari aprinse si priveste intr-un pahar cu apa in care a fost pusa o verigheta sfintita pentru cununie.

Iar cei care vor sa afle dezlegarea unor mistere sau enigme din trecutul lor trebuie sa ia parte la un ritual bizar in cimitir. Intr-un vas cu apa descantata acestia vor vedea tot ce s-a petrecut.

SFANTUL ANDREI 2020 // Din popor a mai aparut si superstitia conform careia spiritele rele nu vor putea intra in casa daca gospodinele intorc de cu seara toate canile sau vasele cu gura in jos.

Tot pentru alungarea spiritelor se agata si usturoi la intrare, iar animalelor li se pune busuoic in mancare si in apa cateva picaturi de agheasma.

Gospodarii obisnuiesc ca, de Sfantul Andrei, sa puna grau la incoltit pentru a afla cum va fi recolta de anul viitor, dar si cat de prospera va fi casa si familia lui in anul ce vine.

Nu in ultimul rand, vremea din noaptea de Sfantul Andrei ne va spune cum va iarna care urmeaza. Daca oamenii au parte de un cer senin in aceasta noapte, iarna care vine va fi una blanda.