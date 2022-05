Nicio sancţiune nu poate distruge voinţa poporului rus, a declarat vineri ministrul de externe Serghei Lavrov, la o ceremonie de depunere de flori la Moscova în memoria diplomaţilor ruşi ucişi în timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale, subliniind că Rusia este hotărâtă "să apere adevărul istoric şi interesele sale legitime", informează agenţia oficială de presă rusă TASS, citată de agerpres.ro.



"Nici o pedeapsă (şi) nicio sancţiune nu pot distruge voinţa poporului nostru, voinţa conducerii noastre, hotărâte să apere adevărul istoric şi interesele legitime ale Rusiei şi să oprească ameninţările directe la adresa securităţii, culturii şi istoriei noastre, create chiar de-a lungul graniţelor noastre, ceea ce se întâmplă de ani de zile", a declarat el.

Lavrov is on fire this week... He just openly accused Baltic states of being "Nazi" and of course collective West is promoting and supporting all that...🙄@Stako_tennis @christogrozev @Gerashchenko_en @andersostlund @mrsorokaa @lapatina_ pic.twitter.com/dMXsyRax9X