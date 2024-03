Chiar dacă este un aspect îngrijorătorși greu de digerat, acest procent reprezintă o realitate a zilelor noastre. De aceea este bine să ne uităm un pic la motivele pentru care se poate ajunge în aceastăsituațieși ce putem face pentru a o preîntâmpina sau remedia dacă a apărut deja toxicitatea în cuplul nostru.

Motivele pentru care doi oameni care se iubesc ajung să trăiască într-o relație toxică pot fi următoarele:

1. O tulburare de personalitate: paranoidă, schizoidă, schizotipală, borderline, histrionică, narcisică, antisocială, dependentă, pasiv agresivă. Oricare din aceste tulburări pot fi confundate încă de la început cu anumite comportamente nu foarte normale, dar care pot fi trecute ușor cu vederea, la începutul relației, pentru că suntem îndrăgostiți, mai apoi pentru că nu ne dăm seama că vorbim despre o problemă ce necesită intervenția unui psihoterapeut sau chiar psihiatru, sperând că se va rezolva de la sine sau că o putem rezolva cumva în cuplu.

Care sunt salariile din Armata Română, de la tinerii recruți la maior

Solutia: în cazul tulburărilor de personalitate este important să apelăm la un specialist, psihoterapeut sau psihiatru pentru a primi un diagnostic corect, dar și pentru a primi un plan personalizat de remediere sau rezolvare a situației. Tulburările de personalitate nu se rezolvă niciodată de la sine!

2. Tulburare bipolară, depresie, dispoziție distimică, ciclotimie, anxietate, ipohondrie sau atacuri de panică. Oricare dintre aceste afecțiuni pot cauza mari probleme în cuplu pentru că sunt greu de identificat de un nespecialist. La început, datorită sentimentelor celor doi, manifestările acestor afecțiuni pot părea rezolvabile, însă, odată ce valul iubirii s-a mai disipat, pot apărea certuri mari, scandaluri și dispute, fără însă a se găsi o remediere.

Soluția: in fiecare din afectiunile de mai sus, este necesara interventia unui psihiatru sau psihoterapeut. In urma diagnosticului se poate decide daca este nevoie de medicatie, de tratament si psihoterapie, sau, se pot remedia doar prin psihoterapie. Din nou, nici aceste afectiuni odata aparute nu vor disparea de la sine. De aceea, la primele semne ca partenerul se comporta mai ciudat, chiar daca el nu doreste sa apeleze la un specialist, puteti merge voi pentru a intelege situatia si ce se poate face in continuare.

3. Adicția de: droguri, medicamente, alcool, jocuri de noroc. Oricare dintre aceste adicții pot duce la certuri grave, care nu rezolvă nici pe departe problema, ba din contră o poate acutiza.

Soluția: psihoterapie sau tratament medicamentos în spital sau în ambulatoriu.

Erupții cutanate, dureri de cap, inflamația mucoasei nazale? Mihaela Bilic explică intoleranța la histamină. Când ar trebui să ne îngrijoreze reacțiile

4. Tulburările sexuale: frigiditate, anorgasmie, ejaculare precoce, tulburări erectile. Oricare dintre acestea pot crea frustrări foarte mari legate de viața sexuală a cuplului, ce pot duce la certuri, înșelat, divorț, scrie psihoterapeutul Constantin Cornea pentru Avantaje.

Soluția: psihoterapie și/sau, tratament medicamentos.

5. Cariera, poziția socială și câștigurile financiare. O carieră foarte solicitantă, o poziție socială ce îl face pe cel care o deține să aibă o poziție condescendentă față de partener, lipsa banilor sau implicațiile financiare riscante, pot reprezenta de asemenea probleme ce pot duce la certuri mari, înșelat sau divorț.

Soluția: terapia de cuplu.

6. Copiii. Numărul acestora, momentul apariției lor pe lume, modul de creștere și educare pot constitui din nou motive de ceartă. Tocmai pentru faptul că, fiecare dintre parteneri consideră ca modelul propriu de creștere și educare este cel mai bun, iar în privința implicării propriu zise, eu am identificat două forme de părinte: întrețintor și crescător. Procentual, în ziua de azi găsim 60-70% părinți întreținători, restul fiind părinți crescători. Oricare dintre aceste două modele de părinte au calitățile și defectele lor, însă, un copil are nevoie de multiple fațete și implicări ale părinților în procesul de creștere și educare. Neînțelegerile ce pleacă de la ideea că deținem adevărul suprem, pot duce de asemenea la certuri sau divorț.

Soluția: psihoterapie de cuplu.

7. Familia de proveniență. O familie mult prea implicată în viața noului cuplu sau lipsa totală de implicare a familiei de origine poate crea frustrări pentru cei doi ce pot duce la neînțelegeri grave.

Soluția: consiliere de cuplu.

Cât costă un borcan de zacuscă făcut de Gabriela Cristea. Vedeta mai vinde dulceață de portocale și cozonaci

8. Prietenii toxici. Prietenii care nu țin seama de faptul că aveți o viață de cuplu ce trebuie respectată, pot constitui motive de dispută în cuplu.

Soluția: consiliere de cuplu.

9. Treburile casnice. A trecut demult vremea în care bărbatul se ducea la vânat și femeia se ocupa integral de casă și copii. Acum, corect este ca acestea să se împartă echitabil, nu neapărat în mod egal.

Soluția: consiliere de cuplu.

10. Idealul de partener/a imaginat de mine. Tendința multora este ca, după un an de la căsătorie să își compare partenerul cu un ideal format în propria imaginație. Acel ideal nu se găsește de altfel niciunde, nici măcar în filme sau în cărti, dar poți ajunge să ți-l dorești așa de perfect datorită propriilor traume. Partenerul/a, nu trebuie să fie perfect, pentru a avea o viață de cuplu fericită. Pentru o viață de cuplu fericită și împlinită avem nevoie de comunicare onestă, de dorința de a asculta și opinia celuilalt, de capacitatea de a face compromisuri. Iar dacă nu reușiți sa faceți acest lucru împreună, soluția o puteți găsi în terapia de cuplu.

Bomba de E-uri, pesticide și microplastic din alimentele de post. Ce riscuri ne pândesc la masă

Motivele pentru care putem rămâne într-o relație toxică, chiar dacă ne dăm seama că nu ne face bine:

- Frica de singurătate sau teama că nu îmi mai pot găsi pe cineva. Tocmai pentru că în societatea din România suferim de sindromul proximității în relațiile de cuplu, uneori, în loc să încercăm să căutăm ceva mai bun, preferăm să rămânem în relația toxică crezând că nu mai putem întâlni pe cineva potrivit.

- Teama de a nu fi judecați de societate sau de familia de proveniență

- Teama că nu mă descurc singur/ă, în spatele căreia se mai ascunde și minciuna că rămânem pentru copii. Bineînțeles că nu rămâi pentru copii. Pentru că aceștia nu își doresc în niciun caz să trăiască într-o familie care se ceartă tot timpul cu o mamă victimă. Din contră. Preferă o mamă care își ia copilul sau copiii și merge să lupte cu viața pentru a le demonstra acestora că orice probleme ai avea, le poți învinge.

Diana Șoșoacă, acuzată de propriul soț că își regizează amenințările. „Este o actriță din naștere. Era simpatizantă și votantă USR”