Acesta este acuzat de trei infracțiuni: „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, „deturnarea licitațiilor publice” și „fals în declarații”. Astfel, potrivit polițiștilor, Cătălin Ciobanu a folosit bugetul avut la dispoziție pentru a face achiziții la suprapreț. Produsele folosite în centrul respectiv erau cumpărate cu un adaos uriaș, de la firme deținute de rudele sale.

Polițiștii vasluieni au efectuat, în urmă cu două luni, percheziții atât la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice HușI, cât și la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui. “În urma cercetărilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au stabilit că, în perioada 2019-2023, un bărbat, de 50 de ani, în calitate de șef al unui complex aparținând unei subunități a unei instituții publice, ar fi aprobat documente ce vizau achiziția de diverse produse destinate utilizării în cadrul complexului, prin intermediul unei societăți comerciale deținută de membrii familiei sale. La data de 13 martie 2024, în baza probatoriului administrat, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au luat față de persoana cercetată măsura reținerii, pentru 24 de ore. Astăzi, 14 martie, aceasta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, care a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vaslui continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, pentru stabilirea și probarea întregii activități infracționale a bărbatului”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean.

Cum se făceau achiziții în 2010, sub conducerea lui Ciobanu

În urmă cu mai bine de zece ani, Tiberiu Mirică, fostul director al Centrului de Îngrijire si Asistență pentru Persoane Vârstnice Husi de la acea vreme, acuza că a fost dat afară din sistem de către Ionel Armeanu Ștefănică, după ce descoperise mai multe ilegalitățti, săvârșite inclusiv de Cătălin Ciobanu. Mirică îl acuzase pe Ciobanu că și-a făcut rudele patroni de firmă, ca să poată câștiga licitațiile de la Protecția Copilului. Astfel, cumnatul lui Ciobanu, Andrei B., a fost pus patron al firmei SC Dorsil Com, cu sediul într-o casă din Grumezoaia, iar socrul, Alexandru B., patronează firma „Decas” din Hurdugi, care, de asemenea, are contracte cu Protecția Copilului. Pentru a înțelege mai bine cum se storc banii publici de la DGASPC Vaslui, Tiberiu Mirică a venit și cu exemple concrete. Spunea acesta că până „în luna iunie 2009, centrul de la Husi fusese aprovizionat de firma Dorsil – Com SRL, cu sediul în comuna Grumezoaia, cu detergent manual „Has”, la pret de 5,95 lei/ punga de 400 g si cu detergent automat „Alley”, la preț de 14,8 lei/kg. Trebuie remarcat că, la acea dată, prețul pe piata en-detail al detergentului „Has” era de maximum 1,3 lei (adaos comercial de 457%), iar al detergentului Alley de maximum 2,8 lei (adaos comercial de 528%). De asemenea, trebuie remarcat că în contractul încheiat între DGASPC Vaslui și Dorsil Com SRL, prețul detergentului manual era stabilit la 5,95 lei/ punga de 500 g, dar erau furnizate pungi de 400 g în același preț, precum și faptul că firma în cauză se obliga să livreze marfa cu mijloace de transport proprii, ori marfa era transportată cu autoturismele parcului auto al Centrului de Recuperare și Reabilitare al Persoanelor cu Handicap Huși, administrat de domnul C. G., al cărui șef este domnul Ciobanu Cătălin Silviu, dar și că patronul firmei este domnul B. Andrei, cumnatul domnului Ciobanu Cătălin Silviu. De altminteri, si în prezent, produsele de curățat si chilotii de unică folosință de tip „Pampers”, furnizați de firma „Decas” SRL, cu sediul în comuna Hurdugi, aparținând domnului B. Alexandru, fost socru al domnului Ciobanu Cătălin Silviu, sunt transportați tot cu autoturismele date în folosință CRRPH Huși”, se arată în raportul întocmit, în anul 2010, de Tiberiu Mirică.

SURSA