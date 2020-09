Șeful Jandarmeriei Române, pus sub urmărire penală de DNA

Informație de ultimă oră! Șeful Jandarmeriei Române, Bogdan Enescu, a fost pus sub acuzare de către procurorii anticorupție pentru că ar fi încasat ilegal sute de ore suplimentare. Mai mult decât atât, și Cătălin Sindile, unul dintre capii Jandarmeriei din timpul protestelor de la 10 August, a fost pus, la rândul său, sub acuzare pentru orele suplimentare încasate inclusiv în seara mitingului Diasporei, relatează Realitatea PLUS.