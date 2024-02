Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție spune, după evaluarea făcută la zece luni de mandat, că „Nu poți să fii într-o structură operativă să ai zero pe linie”. De altfel, Voineag consideră că la mijloc este o problemă foarte mare și că trebuie făcută o analiză, citez, „cu privire la cât de mult își asumă unii să lucreze în DNA”. Tot procurorul DNA spune că salariile au crescut, motiv pentru care cred că trebuie să livreze ceva înapoi, potrivit Realitatea Plus.

Șeful DNA anunță Armaghedonul. DNA trebuie să se întoarcă la cazurile de mare corupţie

"Avem foarte multe lucruri de întărit, de schimbat. De exemplu, avem multe servicii teritoriale care au doi procurori sau care lucrează la zero la nivel de rechizitoriu. Un mesaj pe care l-am dat în adunarea generală pe care am avut-o pe 31. Nu poți să fii într-o structură operativă să ai zero pe linie. Avem o problemă foarte mare și cred că după ce vom termina bilanțul public pe data de 26, va trebui să facem o analiză și cu privire la cât de mult își asumă unii să lucreze în DNA.

Să știți că suntem bine plătiți, salariile au crescut, motiv pentru care cred că trebuie să mai livrăm și noi ceva înapoi. Nu ne putem ascunde în spatele unui procent care-i impus prin PNRR. Trebuie să fim 85% și atunci lucrăm cu 85% pe hârtie, dar de fapt lucrează 30% dintre procurori. Pentru că atunci avem o problemă mare de management, de macromanagementul, de altceva", a declarat procurorului șef DNA, Marius Voineag.