Premierul, care are o febră ușoară, printre simptomele infecției COVID-19, a anunțat că va continua să-şi îndeplinească sarcinile de la distanţă.

„Le cer tuturor să ia măsuri de precauţie, să poarte mască în interior, să limiteze contactul cu alte persoane, să lucreze de la distanţă, dacă este posibil să stea cât mai mult acasă, deoarece virusul este răspândit în toată Estonia”, a transmis Kaja Kallas într-un comunicat, potrivit Agerpres.

„Ca mulți dintre voi”, a scris premierul Estoniei în mesajul postat pe Facebook, „nu știu cum m-am infectat. După ce am intrat în contact direct cu o persoană depistată pozitiv am stat în izolare timp de 10 zile până joia trecută. După autoizolare, am făcut un test RT-PCR care a ieșit negativ. Am lucrat apoi de la distanță pentru a reduce contactele. Fac apel la precauție, să poarte mască în spațiile interioare, contactele sociale să fie reduse, să lucreze de la distanță cât este posibil, stați acasă cât se poate, pentru că virusul se răspândește pe scară largă”, potrivt estonianworld.com.

Săptămâna trecută, guvernul estonian a interzis reuniuni cu grupuri mai mari de două persoane, magazinele neesenţiale au fost închise şi restaurantele au început să livreze la domiciliu .

Din 11 martie, rata de infectare din Estonia a devenit cea mai mare din întreaga lume.

Estonia avea luni 86.086 de cazuri confirmate cu COVID-19 și 728 de decese, la o populație de aproape 1,4 milioane de locuitori.

Rata de infectare la șapte zile era de 1.111,3. După Estonia urmează Cehia, cu 1.086,4 de infecții noi la un milion de locuitori în ultimele șapte zile. Muntenegru este al treilea loc, cu 902,8 de infecții noi în ultimele șapte zile, potrivit monitorizării COVID-19 a publicației New York Times.