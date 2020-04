”Secretul” Spitalului ”Victor Babeş” din Timișoara, explicat de dr. Virgil Musta

"Avem zero medici infectați cu COVID-19. Noi am prevăzut din timp această situație epidemiologică și am luat măsurile dinainte de a începe epidemia, ne-am reorganizat din punct de vedere structural și funcțional clinica, am reorganizat programul medicilor și ne-am aprovizionat cu echipamente de protecție pentru a ne proteja cât se poate de mult.

În plus, am făcut exerciții permanent pentru a învăța cum să ne dezbrăcăm și decontaminăm ca să nu existe riscul de a ne infecta în aceste momente. Avem proceduri pentru fiecare act medical pe care-l facem și încercăm să le respectăm cât putem de mult", a precizat doctorul.

Referitor la noul bilanț al infectării cu COVID-19 în România, Virgil Musta a declarat: ”Noul bilanț intră cumva în logica evoluției epidemiei la noi în țară, pentru că pe de-o parte și capacitatea noastră de testare este mai mare, pe de altă parte și numărul de cazuri e mai mare și proporțional vor crește și decesele. Noi încă stăm bine, raportat la evoluția pandemiei în alte țări, în care în această perioadă de timp apăreau mult mai multe cazuri de infectare și de decese. Atât proporția deceselor este bună, se menține sub 4%, cât și cea a numărului de cazuri, pentru că practic suntem sub control. Sistemul de sănătate nu este încă sufocat".