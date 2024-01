Sonia Burtic, doctor în nutriție, a vorbit, la un post TV, despre sucul de lămâie. Specialista a precizat faptul că sucul de lămâie este recomandat doar persoanelor care nu se confruntă cu ulcer gastric, colon iritabil, aciditate la stomac, reflux gastric sau multe alte boli inflamatorii. Specialistul a analizat cum acidul citric și antioxidanții din lămâie pot contribui la accelerarea metabolismului, suprimarea poftei de mâncare și detoxifierea organismului.

“Fiecare recomandare trebuie adaptată pacientului, nu există că un sfat sau o recomandare este general valabilă. Din ce în ce mai multe persoane se plâng de ulcer gastric, aciditate la stomac, colon iritabil, reflux gastric, multe alte boli inflamatorii. În toate aceste patologii lămâia este interzisă. Unora dintre pacienți le recomand consumul de lămâie, altora le interzic complet”, a precizat specialista.

Sucul de lămâie poate fi consumat dimineața pe stomacul gol, însă trebuie diluat cu apă. De asemenea, sucul de lămâie are multe beneficii precum creșterea imunității, conținut ridicat de Vitamina C care ajută persoanele anemice să asimileze fierul. Mai mult decât atât, câteva studii au arătat că sucul de lămâie poate avea efect anticancerigen, datorită antioxidanților, și poate preveni pietrele la rinichi. Sucul de lămâie are un indice glicemic scăzut, astfel că poate fi consumat de către persoanele cu diabet zaharat de tip 2. Acesta ajută și persoanele care se confruntă cu hipertensiune, ateroscleroză sau boli cardiovasculare deoarece ajută vasele și le curăță, reușind, de asemenea, să fluidizeze fluxul de sânge.

”Din punctul meu de vedere, ca să fim siguri, putem să începem cu sucul de la o jumătate de lămâie câteva zile, după care creștem până la o lămâie maxim, nu mai mult.

Sucul de la o lămâie pe zi recomand să îl consumăm dimineața, putem să îl diluăm într-un pahar cu apă, dimineața pe stomacul gol, după care să luăm micul dejun. Aceasta are beneficii miraculoase, în primul rând crește imunitatea, are un conținut de Vitamina C care ajută persoanele anemice să absoarbă și să asimileze fierul. Studiile spune că ar avea efect și anticancerigen, datorită antioxidanților. Pe de alta parte, ajută la prevenirea pietrelor la rinichi.

Este recomandat ca persoane cu diabet zaharat de tipul 2 să consume, deoarece are un indice glicemic scăzut, și foarte important dacă suferiți de hipertensiune sau ateroscleroză, boli cardiovasculare, pentru că ajută vasele, le curăță și fluidizează fluxul de sânge”, a mai spus nutriționista.

Citiți continuarea pe kfetele.ro