Secretar de stat, implicat într-un accident rutier

Din primele informatii, se pare ca automobilul in care se afla secretarul de stat a intrat intr-o depasire pe linie interupta, insa soferul unul Logan care se deplasa pe banda opusa de mers a virat brusc la stanga, fara sa se asigure, si astfel a intrat in coliziune cu masina in care se afla Catalin Bolf.

In urma impactului, doua persoane au ajuns la spital. Liderul PMP nu a fost transportat la spital, primind ingrijiri medicale la fata locului. Ambele masini au suferit pagube majore.

In prezent, traficul in zona se desfasoara pe un singur fir.

Vinovat de producerea accidentului se face soferul Loganului, care ar putea ramane fara permis de conducere pentru 60 de zile.

Bulf, care este acum preşedintele PMP, filiala Argeş, este un personaj controversat, numele său fiind implicat într-un scandal internațional legat de programul “Petrol contra Hrană”, și asta după ce firma sa a devenit suspectată că ar fi făcut comerț ilicit cu petrol irakian în timpul lui Saddam Hussein.