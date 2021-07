„Inclusiv Comisia Europeană ne forţează să luăm măsuri pentru reducerea vârstei parcului auto. Este o decizie asumată la nivelul Guvernului, odată cu negocierea PNRR (planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - n. r.). Comisia ne-a recomandat să găsim o soluţie pentru maşinile mai vechi de 15 ani. Este o măsura asumată de Guvern prin faptul că am mers mai departe pe această linie cu infrastructura de transport finanţată parţial prin PNRR şi o asumare de reformă în acest domeniu. Va exista pentru maşinile mai vechi de 15 ani cu siguranţă o măsură într-un timp relativ scurt. Se discută acum la nivel guvernamental cu ministerele de resort care ar fi varianta", a spus Tanczos la TVR, întrebat despre o posibilă viitoare taxă auto.



Ministrul a subliniat că este posibil ca până la finele anului să fie luate măsuri în ceea ce priveşte maşinile mai vechi de 15 ani.



Întrebat cât de mare ar putea fi taxa pentru aceste maşini, ministrul a răspuns că nu s-a discutat efectiv de taxă şi probabil nu va fi aplicată de Ministerul Mediului.



„Nu am discutat de taxă efectiv şi nu am discutat de dimensiunea taxei şi probabil nu va fi aplicată de Ministerul Mediului. Din punctul meu de vedere trebuie o măsură în balans, adică să avem şi un sprijin pentru cei care renunţă şi, în paralel, să avem o altă abordare pe taxe locale, de exemplu. Să vedem care va fi soluţia care va fi propusă până la urmă de Guvern. Încă o dată: este o măsură cerută şi de Comisia Europeană şi va fi implementată probabil în cel mai scurt timp”, a explicat ministrul.



Pe de altă parte, acesta a subliniat că în cazul programului Rabla este "o avalanşă" de cereri pentru maşinile electrice, fiind rezervate de la finele lunii aprilie mai multe decât în tot anul 2020.



„Singura problemă este criza din industria auto care a blocat producţia şi pentru maşinile noi se aşteaptă şi luni de zile pentru livrare”, a punctat Tanczos Barna.