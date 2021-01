Se împlinește un an de la primul deces din Wuhan: Cum arată astăzi principalul FOCAR al pandemiei de coronavirus

Pe 11 ianuarie 2020, China anunța primul deces cauzat de un virus necunoscut pe care îl înregistrase cu două zile înainte în Wuhan, oraş cu 11 milioane de locuitori. Numele primei victime nu a fost niciodată făcut public. Se ştie doar că este vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani, care frecventa piaţa de animale vii din oraș pentru a-şi face cumpărăturile. Atunci, oamenii erau anunțați că situația este sub control.

"Am auzit de la știri că au fost 44 de cazuri confirmate. Nu am emoții deloc. Nu seamănă cu virusul SARS", afirma un localnic.

Această piaţă, considerată ca fiind primul focar major al epidemiei de COVID-19, a fost închisă în ianuarie anul trecut. Astăzi, este colorată pe afară, și pustie în interior. La fel a rămas și viața multor chinezi din oraș după ce Wuhanul a fost închi: spitalele erau arhipline cu bolnavi și cu morți care au zăcut pe holuri.

"Wuhan pentru mine este ca un oraș mort. Parcă am apăsat pe butonul de panică. Ne este teamă, încă trăim în ceață când vine vorba de coronavirus", afirmă un altul.

La un an de zile, în orașul care a fost considerat epicentrul pandemiei de coronavirus, locuitorii şi-au continuat în mod obişnuit activităţile, în timp ce mass-media regimului comunist au trecut sub tăcere evenimentul.

Primul medic infectat cu noul virus din Wuhan își aduce însă aminte cu groază prin ce a trecut. "Eram foarte slăbit după ce am fost infectat. Am pierdut 15 kilograme și chiar și acum mai am probleme de respirație. Dar ca medic am învățat multe", a afirmat medicul Yu Chang Ping.

Doctorul nu spune tot ce simte de teama autorităților. Nici nu este de mirare, mai ales că guvernul chinez nu a permis experţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii să intre în China să investigheze originile noului coronavirus.

Și dacă în Wuhan e liniște, mai la nord, ţara se confruntă cu noi cazuri în Hubei, provincia care înconjoară Beijingul.

