Avocatul a afirmat, conform Realitatea PLUS, ca fostul patron al OTV se va prezenta luni, la pranz, la Parchet, unde va depune o cere de preluare a dosarului. Aparartorul lui Dan Diaconescu sustine, de asemenea, ca ar exista o serie de nereguli legate de acest dosar.

Zilele acestea se vor judeca contestatiile. Procurorii il vor in spatele gratiilor, in timp ce acesta a depus o cerere pentru a fi cercetat in libertate. Nu se cunoaste inca o data clara cand vor fi analizate aceste cereri. Cert e ca acesta a spus ca este nevinovat si ca si-ar dori sa se intoarca in televiziune.