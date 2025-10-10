”La data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 02:50, poliţiştii Secţiei 4 Timişoara au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, în incinta unei staţii de alimentare situate pe bulevardul Republicii, o persoană ar fi turnat carburant, atât pe autoturism, cât şi pe aceasta. Situaţia a fost observată de angajaţii staţiei, care au întrerupt alimentarea pompei, iar un agent de securitate aflat în zonă a intervenit, imobilizând persoana respectivă”, a transmis IPJ Timiş.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj de poliţie care l-a identificat pe bărbatul în vârstă de 43 de ani. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Totodată, în urma verificărilor poliţiştii au constatat că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Oamenii legii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi tentativă de distrugere.