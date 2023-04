Scene revoltătoare în Spitalul Județean Reșița. De mai multe zile, pacienții își fac singuri curat în saloane di ncauza lipsei de angajați. Mai mult, infirmierele lipsesc, iar pacienţii sunt ajutaţi fie de medici şi asistente, fie se descurcă pe cont propriu, scrie radioresita.ro.

S-a ajuns în această situație după ce angajatele de la cardiologie au intrat în concediu din cauza epuizării, transmite Realitatea PLUS.

Probleme sunt și pe secția de oncologie, unde este un deficit de personal. Asistentele de acolo nu mai fac față volumului de muncă ridicat.

Chiar și așa, conducerea unității medicale susține că bugetul nu-i permite să facă noi angajări. Pe de altă parte, autoritățile spun că nu au fost solicitate fonduri suplimentare pentru noi angajări.

Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin - Romeo Dunca, a declarat, în direct la Realitatea PLUS, că managerul spitalului - Alina Stancovici este foarte greu de demis.

„Personal, consider că spitalul județean nu are management. De mult timp, din 2021, am vrut să aduc o echipa nouă acolo, nu am reușit. Este foarte greu de demis managerul în varianta în care, o mare parte dintre cei care funcționează în acel spital, de zeci de ani nu au niciun interes să fie o schimbare. Manageru leste apărat de toată lumea. Realitatea care se vede, problemele nu sunt atât de importante ca să convingă pe toată lumea că managerul trebuie schimbat. Eu l-am schimbat, a revenit, pus de instanță, acum îl schimb din nou. Eu am spus încă de când nu a fost dată sentința, că nu pot închide ușa doamnei manager... Eu știu că nu este bună și nu are interes”, a explicat Romeo Dunca, la Realitatea PLUS.