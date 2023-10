Secția 14 Poliție a fost sesizată despre faptul că pe Bulevardul Unirii, la numărul 15, de la balconul etajului 5 al unui bloc, o femeie s-ar fi precipitat, căzând peste o altă femeie care se deplasa prin zonă, ambele suferind leziuni, fiind în stare conștientă.

În urmă primelor verificărilor efectuate, s-a constatat că femeia a încercat să se sinucidă.

La momentul intervenției polițiștilor, ambele persoane vătămate erau conștiente, iar după acordarea îngrijirilor medicale au fost transportate Spitalul Floreasca, respectiv Spitalul Universitar.

Femeia care s-a aruncat are 43 de ani, a căzut de la 5 unde funcționează un cabinet de contabilitate. Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, femeia ar fi spus ca vrea sa se sinucidă. Cealaltă victimă are 60 de ani și este în stare gravă.