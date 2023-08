Versurile așa numiților „trapperi” au intrat în vizorul Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). În cadrul ședinței au fost analizate melodiile de trap ale mai multor artiști, printre care Gheboasă, Nane, Killa Fonic, Satra Benz, Amuly, Azteca și Ian.

Nane, unul dintre preferații industriei, a fost primul care a reacționat și a postat totul pe rețelele sociale.

Totul a pornit de la o sesizare primită pe e-mail de către Consiliu, în care se face legătura între cazurile de violență din școli și mesajul din muzica trap. Iar șirul lung al evenimentelor a avut prima scânteie la Untold.

După amenda de 1000 de lei primită din partea Jandarmeriei de la Cluj pentru melodia cântată pe Cluj Arena, artistul de muzică trap Gheboasa a reacționat dur și a promis că va merge în instanță.

După ce trapperul Gheboasă a fost amendat de Jandarmeria Română cu 1.000 de lei pentru prestația sa de la festivalul Untold, acum CNCD sare pe el și începe procedura de citare atât a artiștilor, cât și a organizatorului.

Artistul Gheboasă a bătut un polițist: "Am avut 75 de zile de îngrijiri medicale, dublă fractură de mandibulă, echimoze, umflături"

Trapperul va analiza limita libertății de exprimare, libertatea de creație care face parte din libertatea de exprimare, raportat la dreptul la demnitate umană, raportat la intrezicerea incitării la ură. Mai mult, CNA a votat sesizarea YouTube cu privire la accesul minorilor la conținutul de pe platformă. Melodiile artiștilor Gheboasă, Nane, Azteca și Ian sunt analizate în ședință.

„Mie îmi pare foarte rău că se întâmplă așa ceva. Eu simt că nu am greșit cu nimic, nu sunt un om care învață copiii doar la lucruri rele. O să promit și acum, și la următoarele show-uri ale mele, că vor fi concerte cu versuri cenzurate și o să arăt că am versuri și mai bune decât acestea.

Nu am niciun regret că s-a întâmplat asta și consider că nu am făcut nimic greșit, pur și simplu. Mă simt cumva abuzat. Repet că nu mi-a menționat nimeni să nu fredonez versuri interzise minorilor, iar eu am cântat la fel ca la celelalte festivaluri. Da, mă voi prezenta la CNCD, dacă mă vor cita”, a declarat Gheboasă la un post de televiziune.

Scandalul Untold se extinde, tot mai mulți oameni arătându-se revoltați de incitarea la ură de rasă și violență împotriva femeilor prin melodia „Dă-i țiganca!” a artistului Gheboasă, cântată la celebrul festival din Cluj-Napoca.

