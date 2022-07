Valuri de sangria au curs în oraşul spaniol, unde mii de oameni au luat parte la startul unei noi ediţii a Festivalului San Fermin. De cealaltă parte, însă, au avut loc proteste. Zeci de activiști pentru drepturile animalelor au ieșit în stradă pentru a-și arăta revolta față de uciderea taurilor din cadrul festivalului.

Huge crowds gather for Spain's Pamplona bull run: Spain's San Fermin Running of the Bulls festival got under way today, following a three year pause due to COVID.

Mii de petrecăreţi îmbrăcaţi în alb şi purtând eşarfe roşii au umplut străzile oraşului spaniol Pamplona pentru a asista la momentul în care explozia unei petarde a dat startul ediţiei curselor cu tauri care va ține opt zile.

Evenimentul a fost anulat în 2020 şi în 2021 din cauza restricţiilor impuse de pandemie.

După festivitatea de deschidere, urmează să înceapă și cursele. În timpul acestora, şase tauri de luptă îi vor alerga pe participanţi pe străzile înguste din centrul vechi al oraşului spaniol pe o distanţă de 800 de metri. În total sunt organizate opt curse şi fiecare dintre ele durează între trei şi cinci minute. Cursele se termină într-o arenă, unde animalele sunt oprite şi direcţionate spre ţarcuri, înainte de a fi readuse pentru luptele organizate în timpul serii, în urma cărora sunt ucise.

Din acest motiv, zeci de activişti pentru drepturile animalelor au ieșit pe străzile din Pamplona îmbrăcați în dinozauri, scandând sloganul "Luptele cu tauri sunt preistorice!".

Animal rights activists dressed as dinosaurs paraded through the streets of Pamplona, Spain on Tuesday, 4 July to protest the San Fermin 'Running of the Bulls' festival.



"Bullfighting is pre-historic," the activists' placards declared.



See more 👇 pic.twitter.com/dj5YC0XxYf