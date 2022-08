În sunetul sirenelor s-au trezit pe 24 februarie locuitorii din Kiev. Sirenele urmau să anunțe începutul unui război sângeros. În regiunile Donețk și Lugansk se dădeau deja lupte grele între ucraineni și separatiștii proruși.

"Am luat decizia de a efectua o operațiune militară specială imediată. Scopul acestei operații este protecția concetățenilor care au fost, vreme de opt ani, victime ale abuzurilor și genocidului regimului șovin și neo-nazist de la Kiev", anunța atunci Vladimir Putin. Operațiunea militară anunțată de Putin s-a dovedit a fi, însă, un adevărat măcel. Chiar din prima zi au fost bombardate grădinițe, spitale și blocuri în care se aflau civili. Atacurile au continuat și ziua următoare. Pe 25 februarie, Volodimir Zelenski se filmează pe străzile Kiev-ului, ca o dovadă a faptului că nu a fugit din țară. "Cetățenii noștri sunt aici și la fel și noi. Ne apărăm independența. Glorie apărătorilor noștri, atât bărbați, cât și femei. Glorie Ucrainei!", anunța Zelenski. Mesajul președintelui Ucrainei le-a dat curaj cetățenilor, care au ieșit în stradă să lupte, cu mâinile goale, cu armata rusă. La două zile de la începutul conflictului, Uniunea Europeană adoptă primul pachet de sancțiuni economice împotriva Rusiei. Factura e plătită inclusiv de Occident. Rusia a amenințat că va tăia gazul Europei și așa a și făcut pentru câteva țări. În lunile ce urmează tot mai multe orașe sunt distruse. Din dronă se vede cum din blocuri întregi de locuințe a rămas doar scrumul. Oamenii care au supraviețuit bombardamentelor își iau rămas bun de la tot ce au agonisit o viață și fug din calea războiului.

#Breaking #Russia #Ukraine



Ukrainians attempt to board a train in the western city of Lviv for Poland to escape the Russian invasion pic.twitter.com/kcuPKPJRPb — AHMAD FARAZ (@h4honour) February 26, 2022

Imaginile care au îngrozit întreaga lume au venit, însă, din Bucha, acolo unde a avut loc un adevărat masacru. În urma rușilor, pe străzi, cadavrele civililor uciși cu sânge rece zăceau. Mulți dintre ei au fost împușcați în drum spre casă.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

La câteva luni de la începutul conflictului, zeci de lideri importanți ai Uniunii Europene au vizitat zonele de război și orașele bombardate. Printre ei se află Klaus Iohannis, Emmanuel Macron, dar și Ursula von der Leyen. UE și Statele Unite sprijină în continuare Ucraina atât cu bani, cât și cu armament. După șase luni îngrozitoare, războiul e departe de a se încheia. În fiecare zi mor, în continuare, mii de oameni. Pe lângă Donetsk și Lugansk, regiuni care erau deja controlate de Kremlin, rușii au reușit să se impună la conducere și în alte orașe mari, precum Melitopol, Mariupol sau Herson.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 08/08/22.



There have been no notable changes to control since the last update. pic.twitter.com/9xuunfyUvF — Ukraine War Map (@War_Mapper) August 8, 2022

Un pericol imens este acum și la centrala Zaporojie, asediată de armata rusă. Președintele Zelenski a venit cu un avertisment pentru țările occidentale chiar la începutul acestei luni. De-a lungul timpului au existat mai multe negocieri eșuate între Rusia și Ucraina. Au fost stabilite doar coridoare pentru evacuarea cetățenilor și aspecte comerciale. Pe 1 august, primul vas încărcat cu cereale a părăsit portul Odesa. Ucrainenii au recuperat Insula Șerpilor, asediată inițial de ruși. Kremlinul a pierdut în război și principala navă din Marea Neagră. Crucişătorul Moskva a fost scufundat de rachetele ucrainene la începutul lunii aprilie.