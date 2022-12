Nelipsite din tolba Moșului sunt cadourile de sărbători. Cele mai multe vin însă ambalate în materiale plastice, care riscă să ajungă în farfuriile noastre.

"Pericolul acestor materiale plastice consta in faptul ca ele nu se degradeaza sub actiunea mediului ambient. Ele persista chiar si sute de ani. Prezinta un pericol atat pentru vietatile mediului acvatic, pentru pasarile din zona acvatica. Oamenii ajung sa consume aceste material plastice prin sursa de peste", a atras atentia Maria Rapa, expert ingineria materialelor.



Specialiștii recomandă fie reciclarea ambalajelor plastice, fie utilizarea de ambalaje biodegradabile. Și pentru poluarea din apă se caută soluții. Una dintre ele se naște chiar dintr-o altă problemă de mediu: nevoia de a combate risipa alimentară.

"Daca noi consumam o banana, 33% din continutul ei e reprezentat de coaja, deseu pe care am putea sa il lasam la uscat, sa il maruntim si sa il transformam intr-o pulbere fina care ulterior printr-un proces specific hidrotermal se poate transforma intr-un material carbonic. Putem cumva sa gandim viitorul si in acest fel adica - sa folosim deseuri transformandu-le in materiale utile", spune Ecaterina Matei, profesor ingineria mediului.



Și instalațiile din bradul de Crăciun poluează.

"Putem sa consideram o valoare medie de 0,2-0,3 kg de CO2 pentru fiecare kwh utilizat. Pentru lampile cu led impactul este de 0,2 kg de co2, pe cand pentru cele cu incandescenta - 2 kg de CO2. Alternativa ar fi deconectare complete de retea si folosirea unor sisteme de alimentare bazate pe baterii", a declarat Radu Porumb, profesor energetică