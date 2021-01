Fiecare zi este o nouă experiență și aduce în fața publicului o retrospectivă a emoțiilor experiementate în perioada sărbătorilor de iarnă ale anului atipic 2020

5 zile cu 5 evenimente, un flashback al momentelor pe care le-am trăit și simțit împreună. O invitație la introspecție, o întoarcere la valori și rădăcini. Un proiect realizat de Versus Visual Project în colaborare cu Raluca Radu, inspirat de conceptul Andreei Ștefania Velicoiu și văzut prin lentilele fotografice ale lui Vlad Dumitru Munteanu și Ștefan Marinescu.

Niciodată nu e prea târziu să spui ceea ce simți... Dar oare ce nu s-a spus deja despre 2020?

A fost un an plin de emoții fel de fel, de temeri, de griji, de cifre, de statistici, întrebări, îndoieli, planuri anulate, durere și, totuși, atâta speranță. S-au spus multe și se vor mai spune, însă, fiecare a trăit, a văzut și a simțit anul acesta în felul lui.

”Sărbători fără culori” surprinde perioada sărbătorilor, cele care, de obicei, obișnuiau să fie altfel. Și fiecare altfel e altfel pentru fiecare om în parte, pentru fiecare dintre cei implicați în această inițiativă, pentru cei care și-au deschis inimile și au împărtășit ce a însemnat pentru ei această perioadă, pentru tine și pentru cei din jur.

” Când am privit primele secvențe din cadrul Sărbători fără culori am înghețat. Toate trăirile mele din ultimele luni erau transpuse în imagini impecabile pe ecran. Am acceptat instantaneu parteneriatul...gândul că noi ca echipa și Galateca putem face parte dintr-un proiect atât de complex, extrem de sensibil, de stare, dar și un demers artistic, documentat extraordinar, cu un mesaj puternic și universal, ne-a determinat să ne aventurăm în organizarea acestei expoziții-eveniment în doar câteva zile...” – Andreea Sandu, Galeria de artă contemporană și design Galateca

” Vă invităm în cadrul Galeriei de Artă Galateca pentru o retrospectivă a momentelor pe care le-am trăit și simțit împreună. O invitație la introspecție, o întoarcere la valori și rădăcini. În timpul realizării acestui proiect, au fost redescoperite obiceiuri și tradiții ce merită duse mai departe, ne propunem ca prin tot ceea ce facem să îi ajutăm pe membrii Ansamblului ”Plaiurile Pojorâtei” din Bucovina să-și continue drumul prin țară și prin străinătate în pași de dans și cu scântei la călcăi, pentru ca toată lumea să vadă într-o altă lumină moștenirea noastră din străbuni. Este primul eveniment pe care îl organizăm din cadrul unui proiect mai amplu care e menit să ne călăuzească spre drumul către rădăcinile și valorile noastre străvechi și să susțină comunități care păstrează esența a ceea ce suntem și prin ceea ce fac, ne ajută să ne răspundem la întrebarea: ”Cine suntem noi?”. ” - Versus Visual Project

Detalii eveniment:

Evenimentul va avea loc în perioada 3 – 7 februarie, iar fiecare zi va fi o nouă experiență. Pe parcursul evenimentului, vor fi respectate toate normele sanitare în vigoare.

Programul pe zile și ore:

M-V: 12:00 – 20:00

S-D: 11:00 – 19:00

*În fiecare zi, între 18:00 – 19:00, vom recrea un moment retrospectiv din cadrul proiectului cu invitați speciali.

Eveniment online:

https://www.facebook.com/events/1830530157115666

Despre proiect:

De ce fără culori?

Pare că an de an, primeam deja gata împachetat un tablou perfect al sărbătorilor și știam exact cum trebuie să fie. În 2020, autorul celorlalte tablouri nu a mai știut exact ce ar trebui să apară în tabloul ideal sau poate ceea ce știa să picteze nu se mai potrivea cu locul și decorul.

De această dată, am primit doar pânza, iar culorile le-am creat și le-am așezat fiecare dintre noi, după cum am simțit și nu după cum era de obicei sau după cum ar fi trebuit. Unii au avut doar culorile date de durerea pierderii, alții culoarea singurătății, a dorului, a recunoștinței, a eșecului, a luptei, a iubirii, a speranței, a sacrificiului, a credinței, a puterii de a merge mai departe și a curajului...

Atâta timp cât încă mai avem o pânză, nu contează câte culori avem, ci ceea ce reușim să facem cu acestea. Măiestria vine din interior, acolo unde această perioadă ne-a ajutat să ne întoarcem și ne-a învățat să ne construim un Univers cu propriile resurse.

”Sărbători fără culori” e un titlu, o metaforă, un proiect, o altă perspectivă, un alt mod de a spune o poveste, o privire în interior sau poate doar o parte din tabloul lui 2020. Scopul proiectului este de a prezenta ce au însemnat sărbătorile anului trecut pentru o parte dintre noi și de găsi împreună, în interiorul nostru, forța de a continua și de a găsi un alt mod de a colora, indiferent de decor.

”Sărbători fără culori” este un proiect realizat de Versus Visual Project, în colaborare cu Raluca Radu. Concept: Andreea Ștefania Velicoiu; Lucrări: Vlad Dumitru Munteanu, Ștefan Marinescu

Cu sprijinul:

Ana Alexievici-Baciu

Nicoleta Pop și Dumitru Pop Tincu

George Dragomir

Ștefan Sîmbotelecan

ISU București-Ilfov

Foto Carte Album

Casa Baciu, Bucovina

Ansamblu ”Plaiurile Pojorâtei”

Galeria de artă contemporană și design Galateca: https://www.facebook.com/GalerieGalateca

Versus Visual Project: https://www.youtube.com/channel/UCoZMvsLcAfXBcCWqM5UtXzA