Dionisie revine in Atena si se bucura de intalnirea cu Pavel in Areopag. Va pune in inima cuvintele pe care le va rosti Pavel si astfel, in anul 51 se va converti la crestinism. Mai tarziu, va fi hirotonit episcop in Atena. Calatoreste cu Pavel si ii cunoaste pe ceilalalti Apostoli ai lui Hristos. Ajunge la Ierusalim ca sa o cunoasca pe Maica Domnului. Va fi de fata la inmormantarea Feciorei Maria.

Dupa ce a randuit alt episcop pentru Atena, s-a dus la Roma. De aici va pleca in Galia, l-a indemnul Sfantului Clement, episcopul Romei. Zideste o biserica in cetatea Parisului si converteste multi pagani la crestinism. A fost decapitat in vremea imparatului Domitian (81-96).

Sfantul Dionisie Areopagitul este primul autor patristic care ne-a lasat o ierarhizare a cetelor ingeresti. In prima treapta, care este cea mai inalta, sunt: Tronurile, Heruvimii si Serafimii. A doua treapta cuprinde: Stapaniile, Domniile si Puterile, iar in treapta a treia intalnim: Incepatoriile, Arhanghelii si Ingerii.



Troparul Sfântului Mucenic Dionisie Areopagitul

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, îmbrăcându-te cuviincios cu bun cuget, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi credinţa păzind, calea întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Dionisie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.



Condacul Sfântului Mucenic Dionisie Areopagitul

Prin uşile cerurilor trecând cu Duhul, ca un ucenic al Apostolului celui ce a ajuns până la al treilea cer, Sfinte Sfinţite Dionisie, te-ai îmbogăţit cu toată cunoştinţa celor negrăite şi ai luminat pe cei ce şedeau mai înainte în întunericul necunoştinţei. Pentru acesta strigăm: bucură-te părinte a toată lumea.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Rustic si Elefterie, ucenicii Sfantului Dionisie Areopagitul;

- Sfantului Mucenic Teoctist;

- Sfantului Mucenic Dionisie si a opt mucenici impreuna cu dansul;

- Sfantului Mucenic Teaghen;

- Sfantului Mucenic Teotechi;

- Sfantului Cuvios Ioan Hozevitul, episcopul Cezareii.



Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Sfântul Mc. CANDID din Roma (sec. III);

Sfânta Muceniţă ROMANA, fecioară de la Roma, care a pătimit în Franţa, sub Diocleţian şi Maximian (+303);

Sfânta MENNA (sau MANNA), fecioară din Lorraine (cca +395);

Sfântul Sf. Mc. MAXIMIAN, episcop de Bagaia (Algeria, +404);

Sfantul Ier. CIPRIAN, episcop de Toulon (Franţa, sec. VI);

Sfântul Cuv. ISIHIE Tăcutul din Muntele Horeb (sec. VI);

Sfinţii Sf. 2 (doi) Mucenici, fraţii EWALD, monahi şi preoţi englezi, care au suferit mucenicia în Germania (+695);

Sfântul WIDRAD (sau WARE), întemeietorul Mănăstirii din Saulien (Franţa, +747);

Sfântul UTTO, întemeietorul Mănăstirii din Metton-Bavaria (+820) [A.P.];

Sfântul Cuv. GERARD, stareţ la Brogne (Belgia, +959);

Sfântul Ier. FROILAN, episcop de Leon (Spania, +1006);

Sfântul Cuv. DIONISIE Zăvorâtul de la Peşterile din Kiev (sec. XV);

Sfântul Cuv. ISIHIE Zăvorâtul de la Pecerska (sec. XV);

Sfântul Ier. AGATANGHEL (Preobrajenski), mitropolit de laroslavl şi mărturisitor (Rusia, +1928);

Sfântul Cuv. IERONIM, preot din Eghina (Grecia, +1966);

Sfântul Cuv. IOSIF de Optina (+1911); aflarea Sf. moaşte în 1988.



Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Ierotei, episcopul Atenei.

Sursa: CrestinOrtodox.ro