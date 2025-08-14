Sărbătoare 14 august. Un sfânt cu har divin este cinstit astăzi: numele său are o semnificație aparte

Sărbătoare 14 august. Un sfânt cu har divin este cinstit astăzi: numele său are o semnificație aparte
Sărbătoare 14 august. Un sfânt cu har divin este cinstit astăzi: numele său are o semnificație aparte/ Arhivă foto

Sfantul Proroc Miheia a facut parte din tribul lui Iuda. Este cunoscut si sub numele de "Moresitul”, de la numele satului in care s-a nascut - Moreset. A prorocit 84 de ani, cu 660 inainte de intruparea Domnului. Sfantul Miheia a fost contemporan cu prorocii Isaia, Amos si Osea. Numele Miheia se talcuieste - cel care este de la Dumnezeu. Si-a desfasurat activitatea in timpul domniei a trei regi, dupa cum aflam din inceputul cartii sale prorocesti: "cuvantul Domnului care a fost catre Miheia din Moreset in vremea domniei lui Iotam, Ahaz si Iezechia, regii lui Iuda, cand a avut vedenie pentru Samaria si Ierusalim" (Miheia 1:1).

Miheia l-a mustrat aspru pe Ahav, imparatul Samariei, pentru viata sa pacatoasa, motiv pentru care este nevoit sa se retraga in munti pentru a nu fi ucis. Este cel care a prezis si distrugerea Samariei si a Ierusalimului. Insa, cea mai importanta este aceea despre Betleem, ca loc al nasterii Domnului (Miheia V, 1).

Dupa moartea lui Ahav, Miheia a fost ucis de fiul acestuia. A fost inmormantat in satul sau, Moreset. In timpul domniei imparatului Teodosie cel Mare, Episcopul Zevin al Eleftheroposului a avut o vedenie mistica in urma careia s-au descoperit moastele Prorocului Miheia, impreuna cu cele ale Prorocului Avacum.

"Cu stralucirile dumnezeiestii insuflari celei de Sus fiind luminat, cele viitoare le-ai vestit, vazandu-le ca si cum ar fi fost acum, vrednicule de minune" (Mineiul pe August, Utrenie, canon, peasna a 4-a, irmos, p. 168).

Tot astazi, serbam Inaintepraznuirea Adormirii Maicii Domnului si facem pomenirea:
- Sfantului Mucenic Marcel, episcopul Apamiei;
- Aducerii cinstitei Cruci in palatul imperial din Constantinopol;
- Sfantului Mucenic Ursichie;
- Sfantului Mucenic Simeon Trapezunteanul.

Maine, serbam Adormirea Maicii Domnului.

Sursa: CrestinOrtodox.ro