A luptat impotriva ereziei monofizite care, desi fusese condamnata la Sinodul al IV-lea Ecumenic, mai era prezenta in mintea unora, iar imparatul Anastasie I (491-518) devenise adeptul ei. Cuviosul Teodosie ii trimite o scrisoare imparatului, in care ii descopera abaterile doctrinare. Din aceasta cauza a fost inchis, dar dupa moartea imparatului a fost eliberat.

Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare a trecut la cele vesnice in jurul anului 529. Trupul sau a fost ingropat in pestera in care se nevoise in tinerete, iar mai tarziu a fost mutat in manastirea care ii poarta numele.

Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare ramane un model pentru monahii de pretutindeni si din toate timpurile.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Cuviosului Teodosie din Antiohia;

- Sfantului Stefan din Plachidiane;

- Sfantului Teodor;

- Arhimandritului Agapie;

- Sfantului Mucenic Mal;

- Cuviosului Vitalie;

- Cuviosului Teodosie, egumenul Manastirii Filoteu din Muntele Athos.

Maine, 12 ianuarie, facem pomenirea Sfintelor Mucenite Tatiana, diaconita, si Eutasia.

Sursa: CrestinOrtodox.ro