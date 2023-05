Iar faptul că sunt atât de vechi face ca mașinile să aibă nevoie de service aproape săptămânal.

- Câns a fost în service ultima oară mașina?

- Acum o săptămână

- Și ce problemă avea atunci?

- cu kitul de ambreiaj, încălzirea în dubă, probleme neprevăzute.

- cam la cât timp ajunge în service?

- cam o dată pe săptămână, fiind atâtea mii de km, ba cade una, ba cade alta...

Situația parcului auto al serviciilor de ambulanță din România riscă să devină critică, spun cei din sistem. Ei avertizează că în doar câteva luni vor fi județe în care ambulanțele nu vor mai putea să ajungă la bolnavi. Potrivit Europa Liberă, jumătate din ambulanțele din toată țara sunt mai vechi de un deceniu și ar fi trebui să casate de mult.

La finele anului trecut, serviciile de ambulanță județene din România împărțeau în jur de 2.600 de autospeciale. Jumătate din acestea, adică 1.352, erau, în decembrie 2022, mai vechi de zece ani. Alte 410 aveau între șase și zece ani vechime și doar 937 erau mai noi de șase ani.

Conform legii, o ambulanță se casează atunci când vechimea ei depășește cinci ani sau kilometrajul trece de 300.000. Două treimi din ambulanțele din țară, așadar, ar trebui casate.

Medicii de pe ambulanță povestesc că, înainte de a pleca într-o misiune, se gândesc nu doar cum să ajungă cât mai repede la pacient, ci și cum să facă pentru ca mașina să nu se defecteze pe drum. Potrivit acestora, unii pacienți refuză să urce când văd starea în care arăta ambulanța.

GHEORGHE CHIȘ - președintele Federația „Ambulanța”: „E jenant să rămai în intersecție, am avut cazuri cu o ambulanța rămasă... a rămas defectă în intersecție și a coborât asistenta cu ambulanțierul și a împins ambulanța din intersecție”.

România nu a mai cumpărat ambulanțe în ultimii ani, deși au fost alocați bani pentru acest lucru. În 2018, IGSU a semnat un acord cadru pentru furnizarea a maximum 4 mii de ambulanțe. Doar o treime au fost cumpărate. Sindicaliștii spun că responsabil de acest eșec este secretarul de stat Raed Arafat. El spune, însă, că achiziția nu s-a mai făcut pentru că firmele au fost nemulțumite.

„S-au făcut primele achiziții, urmau să se facă următoarele. Firmele n-au mai vrut să semneze contractele chiar dacă aveam bani pentru că au crescut prețurile și nu au vrut să riște. Acum e făcut noul caiet de sarcini, urmează să iasă noua procedură”, a spus Raed Arafat.

După licitația din 2018, IGSU a semnat patru acorduri cadru pentru livrarea de ambulanțe. Primele contracte au fost semnate la finele acelui an, când livrarea a 644 de ambulanțe a fost parafată între firme și IGSU. Un an mai târziu, în 2019, au fost încheiate contracte pentru alte 645 de ambulanțe. Părea că lucrurile se îndreaptă spre bine, dar în 2020 a venit pandemia și achiziția de ambulanțe s-a oprit. Doar 20 de autospeciale au fost cumpărate în acel an în baza acordurilor cadrul din 2018. În 2021, respectiv 2022, niciuna. Ultima achiziție aferentă acelui contract a fost anunțată săptămânile trecute: 122 de ambulanțe de tip A, ce urmează a fi livrate de Renault în perioada următoare.