#Russian media report that Ramzan Kadyrov arrived in #Mariupol and met with the commander of the 8th Army, General Mordvichev

1/2 pic.twitter.com/k5PmcJfb1S — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022

Ultima vizită a lui Kadyrov în Ucraina ar fi avut loc pe data de 13 martie. Pe 16 martie, „Ukrayinska Pravda”, pe baza surselor din SSU și a datelor furnizate de serviciul online de verificare a locației telefonului, a concluzionat că Kadyrov nu se afla în Ucraina.

Potrivit TPYXA News, Kadyrov ar fi declarat: "Nu va trece mult timp până la eliberarea completă a Mariupolului".

În cursul acestei seri, autoritățile cecene au anunțat oficial că șeful acestei republici, Ramzan Kadyrov, se află, în prezent, la Mariupol, oraşul-port din sudul Ucrainei cu 400.000 de locuitori, care este unul dintre cele mai lovite de invazia rusă, începută în 24 februarie. Orașul este descris de autorități ca fiind în prag de dezastru umanitar, lucru confirmat la un moment dat chiar și de oficalii ruși.

⚡️The Chechen authorities have officially announced that the head of this republic, Ramzan Kadyrov, is now in Mariupol. — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) March 28, 2022

Primarul din Mariupol Vadim Boicenko spune că aproximativ 160.000 de civili sunt blocați în oraș. Potrivit edilului, 26 de autobuze așteaptă pentru a intra în oraș să evacueze civilii, dar acestea nu pot intra din cauza bombardamentelor rușilor.