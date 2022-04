"Forţele ruse au distrus cu arme de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune atelierele companiei aerospaţiale Artiom, în oraşul Kiev", a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerul Apărării rus, Igor Konaşenkov, într-o conferinţă de presă, relatează presaa internațională, preluată de Agerpres.



De asemenea, potrivit lui Konaşenkov, trupele de rachetă ale Forţelor Terestre ruse au lovit în timpul nopţii de joi spre vineri 13 obiective militare din Ucraina.



Tot joi, armata rusă a distrus, tot "cu rachete de înaltă precizie", "trei centrale electrice situate lângă noduri feroviare", în special la Fastov, în regiunea Kiev.



Reamintim că mai multe explozii au avut loc la Kiev, fix în timpul vizitei șefului ONU. Cel puțin două bubuituri extrem de puternice s-au auzit în centrul capitalei Ucrainei, iar fumul dens a acoperit orașul.

Several strong explosions occurred in the Kyiv region of Ukraine, according to reports by local media. pic.twitter.com/UAy9E5ByYU