Mariah Carey a scăpat de proces pentru melodia „All I Want For Christmas Is You”. Compozitorul country care a declarat că i-a fost furată piesa a pus capăt procesului. Cântecul Marieh Carey a apărut pe albumul ei din 1994 „Merry Christmas” și de atunci a devenit o melodie populară de Crăciun. În fiecare an, în apropierea sărbătorilor de iarnă, hitul ajunge pe primul loc în topul mondial.