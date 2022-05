"Iadul a venit pe pământ. La Azovstal", a scris Petro Andriuşcenko, consilierul primarului din Mariupol, pe Telegram. El a postat o înregistrare video cu atacul, în care se poate vedea şi un foc de artilerie, însă înregistrarea nu a putut fi verificată din sursă independentă.

Informația însoțită de un scurt video a fost preluată și de NEXTA.

Peter Andriuschenko, adviser to the mayor of #Mariupol, published a video which seems to show the use of phosphorus bombs in #Azovstal. pic.twitter.com/bArzI5sQBd