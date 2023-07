Bătrâna a ajuns într-unul dintre "căminele groazei" din Voluntari după ce a suferit un AVC și avea nevoie de îngrijire permanentă. Cum familia sa nu au găsit un îngrijitor, iar membrii săi nu o puteau face din motive de job, femeia a ajuns la azilele din Voluntari în urma unei recomandări. Când a cazat-o, nimic nu prevestea dezastrul ce avea să urmeze, relatează Ziare.com care citează postarea de pe Facebook a unui jurnalist TV.

Potrivit sursei citate, primele probleme semnalate au fost legate de igienă și mâncare. Bătrânii - spune o persoană care a cerut să își păstreze anonimatul - erau spălați o dată pe săptămână, fiind invocată lipsa de personal, iar curățenia din camere lăsa, de asemenea, mult de dorit.

”Vreau să-ți vorbesc și pentru că am văzut că multă lume acuză aparținătorii că nu s-au implicat. Eu am scos-o pe mama de acolo după ce am văzut cum este tratată”, a povestit bărbatul.

Când a vizitat-o și-a dat seama că nu era spălată. I s-a spus că, din cauza lipsei de personal, va fi spălată o dată pe săptămână. Zile întregi nimeni nu mătura, nu făcea curat prin cameră. A făcut și câteva poze, le vedeți.

”Cum să spălați pe cineva o dată la 7 zile? Dumneavoastră vă spălați o dată la 7 zile? Este inuman”, s-a revoltat în fața angajaților.

A sunat direct la șeful stabilimentului. Acesta i-a confirmat că nu are personal, dar a promis - tipic românesc, cumva - că situația se va rezolva.

Picătura care a umplut paharul a venit însă atunci când a realizat că mama lui nu își primește medicamentele, în ciuda faptului că a suferit un AVC. Acela a fost, de altfel, și momentul în care a decis să o scoată de acolo.

"S-a întâmplat chiar anul acesta, înainte de Paște. Atunci când a venit să o ia a înțeles că era o situație răspândită ca nimeni să nu-și primească tratamentul la timp. Medicamentele erau ținute sub cheie, într-o cameră. Iar cheia era la un angajat. A așteptat câteva ore până să vină angajatul de acasă, că era în zilele sale libere. Așadar, în aceste zile nimeni nu-și primea tratamentul, a dedus", mai arată jurnalistul, în relatarea sa de pe Facebook.

Reamintim că marți, 4 iulie, 31 de percheziţii au fost făcute în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş.

În urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care ar fi trebuit să primească îngrijiri. Anchetatorii au stabilit că, în loc să fie îngrijiţi, beneficiarii au fost supuşi la tratamente inumane ori degradante.

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor.

O zi mai târziu, respectiv pe 5 iulie, procurorii au anunţat că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, în urma percheziţiilor la centrele pentru persoane vulnerabile.

