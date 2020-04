Românii pot cere suspendarea plății ratelor. Florin Cîțu așteaptă sesizările cetățenilor

Ordonanța de urgență care prevede acest ajutor a fost adoptată la începutul săptămânii trecute, iar normele abia joi.

În ședința de guvern, luni, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a declarat că solicitările către bănci se pot face în cel mult 45 de zile de la apariția ordonanței de urgență, adică până la 16 mai.

”Azi au intrat în vigoare normele care amână plata ratelor până la 9 luni, iar cei care vor să beneficieze au 45 de zile. Cei care au restanță pot să plătească pentru a beneficia de amânare. De mâine pun la dispoziție un portal online în care oamenii să ne scrie și vom vedea cum putem rezolva problemele”, a spus Florin Cîțu în ședința de Guvern.

Potrivit documentului, perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor este cuprinsa intre o luna si 9 luni, fara a putea depasi data de 31 decembrie 2020.



Asadar, persoanele fizice pot cere amanarea ratelor printr-o declaratie pe propria raspundere in care sa precizeze ca i-au fost afectate veniturile (lui sau familiei sale) direct sau indirect.



Normele precizeaza ca prin "familie" se intelege persoanele care au calitatea de sot/sotie, parinci si copii care locuiesc si se gospodaresc impreuna cu debitorul.



Ce înseamnă venituri afectate direct sau indirect



Documentul publicat in Monitorul Oficial explica si ce inseamna venituri afectate direct sau indirect: Se mentioneaza insa ca bancile nu trebuie sa se limiteze doar la aceste exemple:





intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului,

concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,

reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,

plasarea debitorului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu, imbolnavirea cu COVID-19, si altele asemenea.



Urmeaza apoi ca banca sa analizeze solicitarea formulata de debitor, verifica daca s-a incadrat in conditiile prevazute in OUG 37/2020 si in termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitarii comunica debitorului decizia sa de aprobare sau respingere a cererii.



Decizia de aprobare va contine si numarul de rate pentru care a fost solicitata de debitor si aprobata suspendarea la plata si se comunica debitorului in format letric sau prin posta electronica sau telefonic, cu respectarea obligatiei creditorului de inregistrare a convorbirii.



Modificarea clauzelor contractuale se realizeaza fara incheierea de acte aditionale, doar prin notificarea clauzelor modificate inclusiv noul grafic de rambursare transmis clientului in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii.



Normele mai arata ca in graficul de rambursare a creditului revizuit dupa acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata, rata de dobanda se mentine la nivelul prevazut in contractul de credit initial incheiat intre debitor si creditor.



Care sunt conditiile pentru creditele ipotecare



Normele de aplicare a OUG arata ca poate fi suspendata rambursarea ratelor, dobanzilor si comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care inteplinesc urmatoarele conditii cumulative:





au fost acordate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

data scadentei finale a obligatiilor de rambursare a ratelor, prevazuta in contractele de credit, este ulterioara datei de intrare in vigoare a prevederilor OUG 37, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

nu le-a fost declarata scadenta anticipata pana la data de 30 martie inclusiv;

nu inregistreaza rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligatiilor restante pana la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata



Care sunt conditiile pentru suspendarea ratelor la celelalte credite



Si in acest caz, suspendarea se acorda pentru creditele care indeplinesc aceleasi conditii cumulative:





au fost acordate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor OUG37, respectiv 30 martie 2020 inclusiv

data scadentei finale a obligatiilor de rambursare a ratelor, prevazuta in contractele de credit, este ulterioara datei de intrare in vigoare a prevederilor OUG 37, respectiv 30 martie 2020 inclusiv

nu le-a fost declarata scadenta anticipata pana la data de 30 martie 2020 inclusiv

nu inregistreaza rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligatiilor restante pana la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata



Ce se întâmplă cu dobânzile pe perioada suspendării plății ratelor



- Dobanda datorata de debitori corespunzatoare sumelor scadente a caror plata este suspendata se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plateste esalonat pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.



- Exceptie fac creditele ipotecare. Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, garanteaza in procent de 100% plata dobanzii aferenta creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.