Se discută tot mai mult în întreaga Europă despre reducerea consumului de gaze și energie electrică, iar autoritățile din România au stabilit că vom urma modelul occidental. Premierul Nicolae Ciucă i-a încurajat pe români să mai stingă lumina între orele de vârf pentru că ar putea fi recompensați, fără să precizeze însă cum s-ar putea aplica o astfel de măsură.

În țara noastră, consumul de energie electrică este cel mai ridicat intre orele 18.00 și 22.00. Specialiștii spun insă că ar fi imposibil să dovedim intre ce ore facem economie.

Ar fi nevoie de contoare inteligente și prea puține gospodării din țară le au. Totuși, românii economisesc oricum, nu de teama sancțiunilor, ci de teama facturilor.

„Am putea renunța sau amâna utilizarea unor echipamente electrocasnice din casă sau am putea să le pornim, să le punem în funcțiune pe timpul nopții, mai ales dacă ar fi tarife diferențiate pe timp de noapte. Mă refer la o mașină de spalat, un uscator de rufe care este un mare consumator. Este important, pentru ca asta inseamna ca nu este nevoie sa fie pornite capacități de producție cu pornire rapidă care să preia aceste vârfuri, a explicat expertul în energie Silvia Vlăsceanu.

Despre costurile mai mari în cazul acestor capacități de producție, expertul în energie a precizat că „în general, cererea crește în aceste momente când există vârfuri. O cerere mai mare poate sa duca si la preturi mai mari pe piețele spot”.

„Ne facem rugăciunile pe lumina, nu mai stam sa le facem noaptea. Nu mai comasezi rufele care pot fi spalate impreună, nu numai alb, că așa faceam, dar acum… si mai bleu, si mai asa”, spune o femeie.

Dacă unele măsuri nu ar schimba prea multe pentru cei care fac deja economie, altfel stau lucrurile când vine vorba despre temperatura din case.

Reporter: Câte grade incercati sa aveti in casa?

„Cam 22 de grade, ca suntem cu probleme si eu, și sotul meu e cardiac nu pot sa il tin in frig. Să il tin la 19 grade sa il duc la spital dupa aceea, nu?”, a explicat o altă femeie.

O altă femeie a explicat că e greu cu reducerea temperaturii în case: „Sunt persoane in varsta, sunt persoane bolnave, persoane cu copii mici, persoane insarcinate etc. Lista continuă”.

Guvernanții intenționează să elaboreze un ghid cu sfaturi pentru economisirea energiei, adică a scăderii consumului.

DECRETUL de raționalizare a consumului de energie și gaze al lui Ceaușescu - Ce pățeau românii care depășeau consumul

Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, în anii 80, România a trecut prin cea mai grea perioadă, odată cu reducerea consumului de energie și gaze. Românii stăteau în beznă și frig, mai ales în ultimii trei ani înainte de Revoluție. Nicolae Ceauşescu a emis în februarie 1987 un Decret prin care reducea drastic consumul de energie electrică şi gaze naturale la nivel naţional, impunând raționalizarea acestora pe tipul iernii, în asigurarea energiei”.

„Aşa cum se prevede în decret, aceste măsuri sînt menite să asigure, deopotrivă, desfăşurarea normală a activităţii economico-sociale, un regim sever de economisire a energiei electrice şi combustibililor, introducerea unei discipline riguroase la toate locurile de muncă şi eliminarea oricărei forme de risipă, aplicarea cu fermitate a celor mai severe sancţiuni împotriva tuturor celor care depăşesc consumurile normate, care nu respectă reglementările în domeniul gospodăririi raţionale a energiei electrice şi gazelor naturale”, scria ziarul partidului comunist Scînteia pe 8 februarie 1987. Potrivit deciziei de atunci, măsurile erau doar pentru lunile februarie şi martie 1987, dar ele au continuat și în următorii ani.

Prin Decretul de raționalizare al lui Ceaușescu se reducea „cu 20% a consumului de energie electrică in gospodăriile populaţiei și cu cel puţin 30% a consumului de energie electrică si gaze naturale pentru activităţi neproductive in toate unităţile economice, pentru realizarea neabătută a programului de dezvnltare economico-socială a tării”.

„Fiecare cetăţean, fiecare om al muncii trebuie să înţeleagă că prin promovarea unui sever spirit de economisire, prin aplicarea măsurilor de reducere cu cel puţin 20 la sută a consumurilor actuale de energie electrică şi reducerea severă a consumului de gaze naturale se contribuie în mod direct la asigurarea condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a unităţilor productive. Cu alte cuvinte, in condiţiile actuale, soarta producţiei se hotărăşte — sub aspectul asigurării resurselor energetice — nu numai in unităţile economice, ci şi in afara orelor de program, acasă, în gospodăria fiecărui cetăţean”, se mai spunea în Decret.

Românii nu scăpau de brațul lung al legii dacă depășeau consumul.

În cazul depăşirii cotelor lunare se vor lua următoarele măsuri:

- pentru depăşirea consumului de gaze naturale intre 1-5 la sută se aplică un tarif de 1 500 lei/1 000 mc;

- pentru depăşirea între 5-10 la sută se aplică un tarif de 3 000 lei/1 000 mc şi se avertizează consumatorul ;

- dacă după avertizare se va depăşi consumul cu 10 la sută se procedează la întreruperea temporară a gazelor pînă la recuperarea depăşirii ;

- in cazul cînd depăşirea de pină la 10 la sută se repetă, se procedează la întreruperea definitivă a livrării gazelor;

- pentru depăşirea consumului de energie electrică intre 1-5 la sută se aplică un tarif de un leu/kWh;

- pentru depăşirea consumului cu 5-10 la sută se aplică un tarif de 2 lei/kWh şi se avertizează consumatorul ;

- consumatorii care, după ce au fost avertizaţi, depăşesc cota stabilită vor plăti pentru întreaga cantitate consumată un tarif de 2,50 lei/kWh, pină la incadrarea în cotele lunare.