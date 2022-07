Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, şi directorul general adjunct pentru sectorul ştiinţe naturale al UNESCO, Shamila Nair-Bedouelle, au semnat la Paris acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO.



Acordul iniţial între Guvernul României şi UNESCO privind înfiinţarea CIFRA a fost semnat în 21 noiembrie 2012.



Potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, reînnoirea centrului, oficializată joi la Paris, a fost semnată şi de directorul general al CIFRA, prof. dr. Sabin Stoica.



"CIFRA este o instituţie fundamentală a cercetării şi pregătirii avansate în fizică, cu o activitate remarcabilă şi rezultate impresionante. Reînnoirea acordului reprezintă un angajament în faţa partenerilor internaţionali şi o continuare a proiectelor de cercetare în fizică şi domenii interdisciplinare aferente, alături de activităţile de formare pe care le derulează. Pe lângă semnarea acordului, am avut câteva întâlniri extrem de interesante, ce se vor concretiza în proiecte cu impact în România. Shamila Nair-Bedouelle, directorul general adjunct al UNESCO pentru ştiinţe naturale, mi-a prezentat programul de microştiinţe pentru copii, prin care aceştia învaţă ştiinţe exacte - robotică, biologie, chimie, fizică etc. Am discutat despre implementarea unui program prin care aceste kit-uri să ajungă la copiii din România, iniţial printr-un proiect pilot, dar vizăm toate comunităţile, inclusiv cele defavorizate", a declarat Sebastian Burduja, citat în comunicat.



El a spus că în cadrul întâlnirii cu directorul general adjunct al UNESCO pentru ştiinţe sociale şi umane, Gabriela Ramos, a discutat despre etica în inteligenţa artificială.



"Reprezentantul UNESCO a apreciat şi lăudat atenţia deosebită pe care am acordat-o în ordonanţa pentru cloudul guvernamental temelor legate de protecţia datelor şi a drepturilor românilor de a şti exact cine, când şi de ce le sunt accesate datele. Aplicaţia de jurnalizare gândită şi legiferată de România, după modelul fraţilor din Republica Moldova, este la frontiera eforturilor globale de protejare a datelor cetăţenilor şi un exemplu de bună practică pentru restul lumii. Pentru că este esenţial să privim noile tehnologii şi prin prisma eticii şi a protecţiei, pe lângă rolul vital de creştere a productivităţii şi dezvoltare, am stabilit să organizăm un eveniment la Bucureşti, în această toamnă, în care să dezbatem acest subiect cu toţi cei interesaţi, mai ales că România va finanţa un hub de inteligenţă artificială cu 100 de milioane euro din fonduri europene", a mai spus Burduja, potrivit agerpres.ro.



CIFRA - Măgurele este singurul centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO din Romania şi singurul centru în ştiinţe de bază, din zona Europei de Sud-Est.



CIFRA acţionează ca centru regional UNESCO şi oferă oportunităţi de pregătire şi cercetare în laboratoare din România pentru studenţi din zona Europei de Sud-Est, precum şi pentru cei din ţări mai puţin dezvoltate (Africa, Asia).



De asemenea, CIFRA desfăşoară cercetări avansate în fizică şi cercetări multidisciplinare (ştiinţe de bază, inginerie, TIC, etc.) în cooperare cu UNESCO şi centrele/institutele asociate UNESCO.