Autoritățile au decis să nu mai aștepte finalizarea anchetei penale și au acceptat plata la valoarea asigurată. Dacă piesele sunt recuperate, acestea vor fi predate imediat MNIR, unde specialiștii vor face o evaluare completă; în cazul în care este necesară restaurarea, costurile vor fi deduse din despăgubirea deja achitată. Cercetările continuă în paralel pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorilor, iar suspecții principali se află în continuare în detenție, potrivit aceleiași surse.

Jaful a avut loc în noaptea de 24/25 ianuarie 2025, când din expoziția „Dacia – Imperiul de aur și argint” au fost sustrase Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur. În lunile ce au urmat, România a demarat procedurile de despăgubire, iar autoritățile olandeze au menținut dosarul penal deschis pentru recuperarea artefactelor.

„Statul român a fost despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate dintr-un muzeu din Olanda… Dacă se va constata că este nevoie de restaurare, costurile vor fi deduse din despăgubirea deja achitată.”

Despăgubirea este o procedură civilă în baza poliței de asigurare și nu influențează ancheta penală; dacă obiectele sunt recuperate, fluxul de evaluare și eventuală restaurare se activează imediat, conform protocolului indicat de MNIR și autorități.