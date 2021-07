AutoVortex, echipa de robotică a României, a reușit să învingă toate echipele americane înscrise în competiție. Cei 16 elevi din București, Iași sau Găești s-au calificat în finale cu cel mai mare punctaj.

"Am reușit în finală, pe care am jucat-o împotriva echipelor americane și am doborât recordul mondial, care tot așa, a fost stabilit de noi, la Campionatul din Rusia. Noi am început să lucrăm la roboții de competiție la începutul lunii Octombrie 2020 și deși nu aveam nicio certitudine că vom putea participa la vreo competiție, însă nu ne-am pierdut ambiția", a afirmat VALENTIN IONUȚ PANEA, antrenorul Echipei de Robotică a României AutoVortex.

De cinci ani, echipa noastră se pregătește pentru cea mai înaltă treaptă a podiumului.

"Au fost foarte multe emoții, atât din partea mea, cât și din partea copiilor. Am fost susținuți de către părinți, care trăiau aceleași emoții ca și noi. Acum 5 ani, noi am reușit să jucăm finala de campionat mondial, din păcate am pierdut și de atunci ne-am setat să îi doborâm pe americani", a mai spus anterenorul.

Echipa României se gândește deja la Campionatul Internațional de Robotică de anul viitor.