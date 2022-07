Românca are în spate o carieră impresionantă în Silicon Valley. Succesul nu i-a umbrit pasiunea pentru actele de filantropie.

După ce trupele rusești au invadat Ucraina, Alina a decis să intervină direct. Ea le-a cerut angajaților ei să facă o aplicație care să-i ajute pe ucraineni să găsească cele mai sigure drumuri de scăpare din Ucraina și a donat sume impresionante pentru refugiați.

"Când am văzut că începe atacul asupra Ucrainei, iar proprii noștri angajați din această regiune suferă, am făcut acel document Google imediat, ca să vedem care este cel mai bun mod prin care să îi ajutăm să ajungă la adăpost. Am început să îl distribuim partenerilor noștri și comunității și am realizat că mai mulți oameni aveau nevoie de el decât am crezut inițial", povestește românca.

Datele arată că peste 300.000 de refugiați ucraineni au reușit să vadă documentul pus la dispoziția lor de echipa Alinei.

Ajutorul nu s-a oprit însă aici. Fundația ei a donat peste o jumătate de milion de euro pentru 33 de organizații diferite care au ajutat refugiații.

Românca miliardară nu este la primul astfel de gest. În urmă cu aproape un an, ea a făcut donații și i-a sprijinit și pe refugiații afgani care fugeau din calea talibanilor.