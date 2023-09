"Am riscat să fiu înjunghiată, am cerut ajutor, dar mi s-a spus să mă descurc", a povesit Mihaela Marian, în vârstă de 26 de ani, care lucrează într-un restaurant din centrul Romei, potrivit stiridiaspora.ro.

Tânără a mai dezvălui faptul că șoferul, în ciuda rugăminților disperate de a fi ajutată, nu a făcut nimic pentru a o apăra sau pentru a chema poliția, scrie presa italiană.

"Doi băieți au îndreptat un briceag spre mine"

"M-am urcat în autobuz și m-am așezat lângă șofer. În autobuz erau doar 2 băieți care au venit lângă mine și m-au înconjurat. Unul dintre ei a îndreptat un cuțit mic spre abdomenul meu", povestește fata.

Mihaela a sărit și a ajuns la șofer, lovind în geam încercând să-i atragă atenția și rugându-l să o lasă să stea lângă el. "Inițial, șoferul nu a răspuns, așa că băieții au început să mă împingă, atingându-mă pe păr, pe brațe și pe cămașă", mai spune Mihaela.

La un moment, șoferul și-a dat ochii peste cap, a răspuns că nu vrea să fie implicat și și-a continuat drumul.

Mihaela nu știa ce să facă, se simțea în pericol, dar nu a vrut să coboare din autobuz, pentru că în acel moment nu era nimeni pe stradă și se temea că cei doi băieți o vor urmări, între timp a reușit să sune la poliție.

La un moment dat, Mihaela a observat cinci gunoieri, care lucrau pe stradă: "Am strigat cerând să oprească în fața stației de autobuz. Am coborât și am alergat spre ei, șocată. Au fost foarte drăguți și grijulii, m-au dus acasă, oferindu-mi apă, calmându-mă și asigurându-se că sunt bine", a mai dezvăluit Mihaela.

Românca a fost dezamagită de reacția șoferului pentru că acesta "era un bărbat de vreo 50 de ani, robust, după trăsături chiar ar fi putut fi un bodyguard. Nu pot să cred că s-a lăsat intimidat de doi copii".

"Puteam să fi fost fiica lui, mă întreb dacă și-a dat seama după ce a ajuns acasă cum m-a pus în pericol comportamentul lui, dacă s-a întrebat ce s-a întâmplat cu mine, dar nu cred".