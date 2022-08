Comisia Europeană anunță că va asigura protecția celor din apropierea centralei de la Zaporojie ocupată de ruși, în cazul unui dezastru nuclear. Bruxelles va dona Ucrainei 5,5 milioane de tablete de iodură de potasiu pentru persoanele care locuiesc în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie pe fondul temerilor că luptele din zonă ar putea duce la o catastrofă nucleară.

O cerere de la guvernul ucrainean pentru tablete de iodură de potasiu a fost trimisă la Bruxelles pentru a crește nivelul de protecție în jurul centralei nucleare, „ca măsură preventivă de siguranță” .

All military action around the Zaporizhzhia nuclear plant must stop immediately.



On 🇺🇦\"s request, we\"ve mobilised via #EUCivPro 5.5 million potassium iodide tablets for the safety of people living around the plant.



We continue to monitor the situation.#StandWithUkraine