Când e vorba de vot, stați așa, să ne mai gândim, să vedem etc. După care votează împotrivă, sau se abțin. Românește, chestia asta se cheamă blat.

Asta s-a întâmplat astăzi în Comisia Juridică, când după amânări și discuții, a venit momentul adevărului: votul. Și la vot, ce să vezi, 6 (șase) abțineri și un vot împotrivă (din 13 voturi in total), asta în condițiile în care coaliția de guvernare avea șapte membri în Comisie.

Și eu, și colega mea de la USR PLUS Simona Spătaru am votat pentru ridicarea imunității d-lui senator fost ministru Florian Bodog. Comisia Juridică nu este instanță de judecată și nu e treaba noastră să ne pronunțăm asupra vinovăției cuiva. Dacă dl. Bodog chiar e nevinovat, e păcat să nu-i dăm ocazia să dovedească asta în instanță. Din păcate, am fost în minoritate.