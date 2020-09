Rezultate LOTO 6/49, Joker și Noroc | Joi, 24 septembrie 2020 - Report la Joker la categoria I de peste 2,31 milioane euro

La Loto 6/49, se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 1,75 milioane de lei (peste 360.000 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,25 milioane de lei (aproximativ 258.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 11,23 milioane lei (peste 2,31 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 77.800 de lei . La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 245.000 de lei (aproximativ 50.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 850.000 de lei (peste 175.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 50.300 lei, anunță Loteria Română.

Numerele extrase:

Loto 6/49: 2 42 39 22 34 43

Joker: (16) 18 1 35 44 22

Loto 5/40: 29 7 35 11 17 13

Noroc: 7 2 2 1 1 0 6

Super noroc: 5 4 5 2 9 9

Noroc plus: 3 8 8 4 3 0