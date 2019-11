Rezultate alegeri 2019 - Prezenta slaba in tara, romanii sunt lenesi la primele ore

Rezultate alegeri 2019 - In primul tur pana la ora 9 votasera 3.51% dintre romani, in turul al doilea pana la ora 9 au votat 3,3%. In schimb, in diaspora pana la inceperea zilei de duminica votasera cu aproape 100.000 de oameni in plus fata de turul 1.

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Secțiile de vot din țară au fost deschise la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00. Votarea poate fi prelungită până la ora 23,59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21,00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara acestuia.

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Prezența la vot la ora 9.00 este de 3,3%, ceea ce reprezintă peste 600.000 votanți. Prezența este mai mică decât în primul tur, când 3,51% dintre români au votat după primele două ore.

Imediat după ora 9.00 a votat și actual președinte Klaus Iohannis, candidat din partea PNL în lupta pentru Cotroceni. Iohannis a spus că votează pentru o Românie modernă și că va aștepta "cu ceva emoții" rezultatul votului, la ora 21.00

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. În jurul orei 8.00 s-au prezentat la vot actualul premier Ludovic Orban și fostul premier și actual candidat la prezidențiale Viorica Dăncilă:

(foto: Inquam Photos / Octav Ganea )

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Prezența la vot la ora 8,40 este de 2,5%, ceea ce reprezintă peste 460.000 votanți.

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Prezența a urcat la 1,57% la ora 8,10, ceea ce reprezintă 290 de mii de votanți.

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. La urne sunt aşteptaţi peste 18 milioane de români. În ţară, sunt organizate 18.748 de secţii de votare. Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.217.411.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Iohannis, câștigătorul din primul tur. Dăncilă, pe locul al II-lea

Alegeri prezidențiale 2019, turul 2. Președintele în funcție, Klaus Iohannis, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, cu aproape 38% din voturile românilor, în timp ce Viorica Dăncilă a trecut puțin de 22%, potrivit rezultatelor oficiale prezentate de Biroul Electoral Central.

Preşedintele Klaus Iohannis conduce în primul tur al alegerilor prezidenţiale cu 37,82%, urmat de candidatul PSD Viorica Dăncilă - 22,26%, adică 2.051.725 de voturi, şi de candidatul Alianţei USR PLUS Dan Barna - 15,02%.





Potrivit AEP, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite doar de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.



În ţară, cetăţenii votează la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, iar în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială pot vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.



Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT", buletine de vot şi timbre autocolante.



Ca şi în primul tur, operaţiunile privind numărarea voturilor, inclusiv a celor prin corespondenţă, sunt înregistrate video şi audio şi se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a persoanelor acreditate.



Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur.



