Daniela-Ioana Stăncioi este purtător de cuvânt la CSM. Aceasta a reclamat condițiile de muncă și culmea este că a și câștigat procesul la Tribunalul din Argeș.

Suma obținută este de peste 2 mii de lei. Asta in conditiile in care, conform declarației de avere, judecătoarea are bijuterii de 11 mii de euro, deține peste 300 de mii de lei în conturi, are o mașină scumpă și, in plus, i se decontează diurna și transportul.

Mai mult, în anul 2022 aceasta ar fi obținut venituri salariale de aproape 20 de mii de lei pe lună.