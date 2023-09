Zeci de oameni s-au strâns de la primele ore în fața primăriei și au cerut să li se facă dreptate.

„Aproximativ toate pamanturile lor au fost schimbate, titlurile de proprietate, date oamenilor din primarie, totul se face cu oamenii din primarie”, a spus un localnic.

După reținerea primarului, oamenii au prins curaj și au spus neregulile din comună. Ei acuză că timp de ani de zile, edilul le-ar fi furat terenurile. Iubitul fetei care ar fi fost agresată de primar s-a numărat printre sătenii revoltați.

Edilul din Teleorman era în funcție de 21 de ani. El a fost săltat de mascați după ce o tânără de 17 ani l-a acuzat că a agresat-o sexual.

Imediat după scandal, iubitul fetei i-a transmis un mesaj indirect primarului, pe contul său de socializare.

„După 25 de ani ar trebui să te uiți după un job mai bun, nu după minore.”

Primarul din Teleorman care a agresat sexual o minoră, EXCLUS din PNL

În apărarea colegului său, viceprimarul comunei Botoroaga a avut o reacție halucinantă. El spune că vina e a minorei pentru că s-a urcat în mașina primarului.

„Ce căuta fetiţa de 17 ani în biroul la domnul primar? Sau în maşina primarului. Care e problema?” a spus viceprimarul la Radio Zu.

În momentul în care a fost luat la întrebări amănunțite despre acțiunile primarului, viceprimarul a devenit agresiv cu gazdele emisiunii:

„Din cauza voastră. Din cauza unor oameni cu tupeu, ca voi, pe care noi vă votăm şi vă plătim. Din cauza voastră, nenorociţilor. Din cauza voastră e ţara asta unde e, nenorociţilor”, au spus gazdele, la care viceprimarul a reacționat violent:

„ Bă, împuţitul dracu, nesimţit. Mă faci pe mine nenorocit? Du-te dracu"

Prietenul fetei a povestit la Realitatea Plus cum a decurs actiunea edilului

“A tras intr-un fel de ea ca sa o sarute, a prins-o de umeri ca sa o sarute, prietena mea l-a respins, Dumnealui a incercat si a doua oara, a strans-o mai tare si a pupat-o pe ambii obraji. Prietena mea l-a intrebat ce inseamna asta iar dumnealui i-a spus ca asa se face la prima intalnire.”

De indata ce prietena sa i-a povestit despre actiunea primarului, tanarul a sunat la numarul de urgenta

“Am sunat la 112, dupa ce am vorbit la 112, domnul primar a venit la mine sa ma intrebe de ce am sunat la 112. Adica el deja a fost instiintat de la politie ca eu am facut o sesizare impotriva lui. A venit primarul mai intai, de abia apoi a venit politia. Mi-a zis ca chiar era nevoie sa sun la 112, sa fac atata tam-tam, atata propaganda, pentru ca oricum nu s-a intamplat nimic, ca el nu a avut nici o intentie, ci doar sa vorbeasca cu ea.”

Iar amenintarile nu s-au oprit aici. Tanarul a inceput sa fie asaltat de mesaje de amenintare

“Am primit astazi niste amenintari. Mi s-a dat mesaj de pe un numar necunoscut cu niste amenintari daca povestesc ceea ce s-a intamplat, daca declar mai departe public cele intamplate.

